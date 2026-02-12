「親子で学ぼう！防災パーク ｉｎあらはま」を開催します！

　株式会社東日本放送（本社・仙台市太白区）は、２月２１日（土）にＪＲフルーツパーク仙台あらはま・深沼うみのひろば（倉庫棟）で「親子で学ぼう！防災パークｉｎあらはま」を開催します。




　このイベントは、ＪＲフルーツパーク仙台あらはまを運営する仙台ターミナルビル株式会社との共同プロジェクトで、東日本大震災から１５年を前に日頃の備えについて考え、防災に必要な知識や行動を＜親子で楽しみながら学べる防災イベント＞です。


　【防災タイムアタック】【せんだい災害ＶＲ体験】【ワークショップ】のほか、【ＪＲフルーツパーク仙台あらはまのフルーツと防災食を使ったスイーツ作り】など、さまざまな体験を通じて、改めて防災に意識を向ける１日にしましょう！ぜひお越しください。



◆開催日時　２０２６年２月２１日（土）１０：００～１５：００


◆会場　　　ＪＲフルーツパーク仙台あらはま・深沼うみのひろば（倉庫棟）


◆入場料　　無料　※一部有料コンテンツあり



【JRフルーツパーク仙台あらはま　会場】


◇防災タイムアタック


　災害時に必要なモノと適切なルートを選ぶ防災ゲームを実施します。



◇災害対応車両展示


　はしご車、高性能救助車「ウニモグ」、災害復旧指揮車など災害時に活躍する災害対応車両を展示します。





◇観光農園フルーツ狩り×防災食を使ったスイーツ作り体験　


　 観光農園のいちごを収穫した後、防災食のカンパンを使って、ｋｈｂマスコットキャラクター・ぐりりの顔を書いたパフェを作ります。




※有料・事前予約制


（https://www.asoview.com/channel/activities/ja/stbl-fruit-farm/offices/3076/courses/30475/calendars）



【深沼うみのひろば（倉庫棟）　会場】


◇せんだい災害ＶＲ体験


　 せんだい災害ＶＲは、仙台市が災害へ備える意識を高めるため導入したバーチャルリアリティです。今回は、地震の疑似体験をすることができます。


　１.１０:３０～/２.１１:３０～/３.１３:３０～/４.１４:３０～ (各回定員３０名）



◇ワークショップ


　 防災バッグシミュレーション、災害時の応急処置、防災スリッパ作り、ダンボールベッド体験など、防災の知識を学べるワークショップを実施します。



◇khbアナウンサー・ぐりりによる防災クイズ


　 野口ちひろアナウンサー、内田有香アナウンサー、ぐりりが登場！クイズの後には、ぐりりダンスも楽しめます！


１.１１:００～/２.１４:００～