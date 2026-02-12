セミナー開催！！「売上を最大化する『記事LP』最新の勝ちパターン」

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、株式会社allattain（本社：東京都豊島区、代表取締役：川口浩毅）と「売上を最大化する『記事LP』最新の勝ちパターン」セミナーを2/19に開催します。

セミナー概要

「広告はクリックされるがCVに繋がらない」「広告費をかけて流入を増やしても、LPで多くのユーザーが離脱してしまう」

本セミナーでは、このようなマーケターの課題に対し、ユーザーの離脱を抑え、より深く訴求可能な「記事LP」の最新構成術を徹底解説します。

記事LPの基礎から、ターゲットに合わせた構成など実践的な内容までお伝えします。

あわせて、そもそもLPに来るユーザーが「正しくターゲットであるか」を見極める、広告配信品質の最適化についても公開。

記事LPで離脱を防ぎ、配信最適化で無駄を削る、売上最大化の最適解をお届けします。

タイムテーブル

セミナー詳細

- 11:00～ オープニング- 11:05～ セッション1：CVR200%改善するマーケティング理論で紐解く「売れる記事LP」の鉄板構成案の作り方登壇：株式会社allattain 代表取締役 川口 浩毅 氏- 11:30～ セッション2：広告配信の品質が招く広告費のムダ～広告費搾取の最新トレンドと対策方法～登壇：Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河- 11:45～ トークセッション、質疑応答- 11:55～ クロージング※プログラムは変更になる可能性がございます。- 日時 ：ライブ配信 2026年2月19日(木) 16:00～17:00オンデマンド配信 2026年2月20日(金)～26日(木)※期間中はいつでも視聴可能です。- 開催方法：オンライン- 主催：株式会社allattain、Momentum株式会社

お申し込みはこちら：https://campaign.m0mentum.co.jp/20260219seminar

登壇者紹介

株式会社allattain 代表取締役 川口 浩毅 氏

新卒でWeb広告代理店に入り運用・クリエイティブ改善を経験後、2年目でアドアフィ／インフルエンサー領域の代理店を創業。

現在は株式会社allattain代表として、記事LPの企画・設計・心理変容を体系化した「記事LPマーケティング」を提唱。独自メソッド"記事LP-DIVE"を軸に、企業向け研修・伴走支援・制作運用を提供し、成果につながる購買ストーリー設計を武器に多くの企業のLTV改善を支援している。

Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

株式会社allattainについて

株式会社allattainは、記事LP制作、運用型広告の支援、ならびにマーケティング研修・人材育成事業を展開するマーケティング支援企業です。リサーチとコンセプト設計を起点に、記事LPの企画・制作から、広告配信、配信後の改善運用までを一気通貫で支援し、CPAの改善にとどまらない売上・利益の最大化を目指します。

また、企業内で継続的に成果を生み出せる状態をつくるため、記事LPの設計手法や運用改善の考え方を体系化した研修プログラムも提供。実行支援と人材育成の両面から、再現性あるマーケティング体制の構築に貢献しています。

URL：https://allattain.co.jp

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「無価値な広告をゼロにする」という理念のもと、国内で初のアドベリフィケーション事業者として創業されました。全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。インターネット広告環境の健全化の取り組みを行うことにより、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp