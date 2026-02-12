「つわりいつまでチェック」がBabyTech(R) Awards 2025-26【妊娠・妊活部門】優秀賞を受賞

雪印ビーンスターク株式会社

雪印メグミルクグループの雪印ビーンスターク株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：松永 政也)は、まめコミお役立ちコンテンツの「つわりサポーター」のうち「つわりいつまでチェック」が高品質なベビーテック商品を認定する「ベビーテック(R)アワード2025-2026」の「妊活と妊娠」部門にて「優秀賞」を受賞いたしましたので、ご案内いたします。

◼️つわりいつまでチェック

約3,000名のアンケート回答者のデータをもとに、ご自分・お連れ合い様のつわりが始まった「妊娠週数」を選ぶとつわりの終わりの目安を知ることができるサービスです。（詳細は下記に掲載）

つわりいつまでチェック

https://www.mamecomi.jp/useful/morning-sickness-supporter/period/002

◼️BabyTech(R) Awards

国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントで、2019年に国内で初めてパパスマイルが開催、2023年より実行委員会による主催に移行、今回が7回目の開催となります。13部門で審査が行われ、応募総数60点、一次審査を経てBabyTech(R) Awards 2025-26認定商品が42点、⼆次審査を経て殿堂入り商品と各部門の大賞・優秀賞が決定されました。

審査委員コメント

・つわりは個人差も大きくいつ終わるのか不安に思う母親も多い。そうした状況で情報を収集できるのは非常に良い。

・妊娠、出産時の不安や身体への負担に個人差があることを、周りの方は認識しなければならない。個人によって様々だからこそ、こういった他者の情報を知ることで自分についてをより一層知る機会になると思われる。

・専門家の解説や多くのアンケートから、自身のつわりについての予測ができる点は良い機能だと感じました。

・つわりの終息に着目して一点突破で情報を集める方法は他の領域でも展開できそう。あたらしい、発見につながることも期待したい。

審査委員

クロサカ タツヤ 株式会社 企（くわだて）代表取締役 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任准教授

鵜飼 誠 朝日新聞社 メディア事業本部 ビジネスソリューション部 アカンパニスト

青木 水理 一般社団法人日本おひるねアート協会 代表理事

菊地 政隆（まあせんせい） 学校法人菊地学園 理事長

巣立 佳宏 山村学園短期大学 子ども学科 講師

永田 哲也 審査責任者 株式会社パパスマイル 代表取締役

BabyTechR Awards 2025-26 ホームページ

https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

◼️BabyTech（ベビーテック）

主に妊娠期から未就学児までの子育てを支援する、IoT（モノのインターネット）やICT（情報通信技術）関連の商品・サービスの総称です。2016年に米国のデジタル機器の展示会「CES」で提唱され、日本国内でもさまざまな商品・サービスが展開されています。

■「つわりサポーター」

つわりに苦しむ人や不安な方、つわりに苦しんだ経験から、次子妊娠をためらう人など、つわりに悩む人に寄り添い、役立つ情報を提供します。

～つわりサポーターがお届けしたいメッセージ～

つらいと表現することは甘えではありません。

また、つわりには個人差があります。

あなた以外にあなたのつらさをわかる人はいませんし、伝わらないことが多いです。

まわりの人からの反応が気になると思います。

ときには、ことばや態度に出す人もいるでしょう。

でも、「つらい」はおたがいさま。

つわりサポーターがあなたのつらさを軽減できるよう寄り添い、小さな助けとなりますように。

主なコンテンツ内容

◯実体験 先輩ママから温かいメッセージとアドバイス

つわり・出産を経験した、ママさんたちからの実体験の声をお教えて頂きました。

つわりの症状は人それぞれなので、あなたのお悩みにあったコメントをチェックしてください。

◯妊婦さんと家族のための「つわり対策」

つわりの原因や、つわりの時に気を付けたほうがよいこと、つわりで大変な妊婦さんを支えるためにご家族や周りができるサポート「つわりがあっても家事や育児、仕事で休めない……」そんな妊婦さんへのアドバイスについて、「ビーンスタークマム つわびー」の商品開発につながるアイデアを雪印ビーンスターク株式会社にご提供いただいた、産婦人科医でマミーズクリニックちとせ院長の島田 茂樹 先生のコメントやアドバイスも充実しています。

つわりいつまでチェック（詳細）

約3,000名のアンケート回答者の「つわりが始まった週とつわりが終わった週」のデータをもとに、あなたのつわりが始まった週を選ぶとつわりの終わりの目安表をつくりました。

・このツールでわかること

中央値

データを小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中に位置する値

たとえば「80、90、100、110、120」という５個の数字の中央値は「100」です。

つわりがはじまった週別の、つわりの終わった妊娠週数別の回答者数の割合

つわりの始まった妊娠週数が▲週と回答した方が100名いて、そのうちつわりの終わった週数が○週と回答した方が10名の場合、「妊娠○週目 10％」と記載されています。

■まめコミ とは

「お得！」「便利！」「安心！」をお届けする無料会員サイトで、楽しい育児サポート情報と、専門の栄養士による育児相談窓口で、赤ちゃんとの素敵な暮らしを応援します。特典だけでなく妊娠・育児情報や専門の栄養士がサポートするまめコミ相談室もご案内しています。

まめコミ URL：https://www.mamecomi.jp/

【雪印ビーンスターク株式会社について】

企業理念「私たち雪印ビーンスタークは、赤ちゃんとお母さんをはじめ、家族の健康といきいきしたくらしをサポートします。」のもと、育児用ミルク・離乳食などの育児関連商品及び機能性食品などの研究開発、製造・販売しています。70 年以上続く母乳調査・研究の成果を生かした、より母乳に近い育児用ミルクなど、高品質な育児用品

をお届けしています。

このほか育児用ミルクの知見を生かした大人用のミルクや、心身の健康を保ち、QOL（生命の質、生活の質）を高めるために大切な口腔ケア商品など、ご家族皆様のすこやかな毎日にお役立ていただける商品を展開しています。

雪印メグミルクグループ 雪印ビーンスターク株式会社 (Bean Stalk Snow Co.,Ltd.)

設 立：2002年8月7日

代表者：代表取締役社長 松永 政也

企業URL： https://www.beanstalksnow.co.jp/

商品情報：https://www.beanstalksnow.co.jp/product/

まめコミ ：https://www.mamecomi.jp/

LINE ：https://lin.ee/GVjGVv0

Instagram：https://www.instagram.com/beanstalk_official/