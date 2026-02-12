アピリッツ、2/13(金)HCD基礎講座２.「ユーザーとは誰か？」を構造的に捉える～WBCカレッジ・HCDトレーニングセンター・ウメムラボvol.06～

株式会社アピリッツ

詳細・参加お申し込みページ

https://wbccollege20260213.peatix.com/

人間中心設計（HCD）って、結局なんなのか？

― デザインやUXの話が、分かるようになる90分 ―

HCD（人間中心設計）を、専門家の理論ではなく、仕事で使える考え方として整理できる講座です。

- デザインやUXの話が、なぜか噛み合わない。- 「ユーザー理解が大事」と言われても、何をすればいいのか分からない。- 組織でHCDをやろうとしても、うまく続かない。

この講座では、上記の違和感の正体を、難しい用語を使わず、身近な例とワークで紐解いていきます。

3秒で分かる、このイベントの要点

- 対象：デザイナー／非デザイナーどちらも歓迎- レベル：HCD・UXの初学者向け- 形式：対面／軽いワークを含む座学- 所要時間：90分- 参加条件：初めての参加でも問題ありません

この講座で得られること

参加後、次の状態を目指します。

- HCDを自分の言葉で説明できる- デザインやUXの議論に置いていかれなくなる- 「なぜそれをやるのか？」を構造で考えられるようになる

専門用語を覚えることが目的ではありません。考え方の地図を手に入れることが目的です。

扱うテーマ（予定）

- 「ユーザー」とは、何を指すのか？- ユーザビリティってどう考える？- なぜHCDは現場や組織で形骸化しやすいのか？- HCDを業務や組織の文脈で捉え直す視点とは？

※ 内容は進行により一部調整する場合があります

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/339_1_98dbc4e8d62bc22d2bcb27b3c83f77cf.jpg?v=202602121251 ]

WBCカレッジ とは

株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCamp⁻College」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します！

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

