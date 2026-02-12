[Bowers & Wilkins イベント情報] 阪急メンズ大阪にて期間限定のBowers & Wilkinsポップアップストアをオープン

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオ・ブランドBowers & Wilkinsは、2026年2月15日（日）から2月24日（火）までの期間、大阪・梅田の阪急メンズ大阪 1F ステージ2にBowers & Wilkinsポップアップストアをオープンいたします。

この度のポップアップストアでは、McLaren AutomotiveおよびMcLaren F1チームとのパートナーシップから生まれた特別なコレクション「McLaren Edition」をフィーチャー。ワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2 McLaren Edition」、完全ワイヤレスイヤフォン「Pi8 McLaren Edition」、ワイヤレススピーカー「Zeppelin McLaren Edition」を一堂に集め、McLarenにインスパイアされた特別なカラーリング、質感の高いマテリアル、そしてカテゴリーを定義する卓越した音質をご確認いただけます。また、McLaren F1チームのドライバーの一人であるオスカー・ピアストリの直筆サイン入りポロシャツも特別に展示いたします。

通常ラインのワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2」、「Px7 S3」、完全ワイヤレスイヤフォン「Pi8」、「Pi6」も全色を取り揃えておりますので、ぜひこの機会にご来店いただき、お好きなモデル、カラーをご試着、ご試聴ください。

期間中にポップアップストアにてMcLaren Editionコレクションの製品を1点以上ご購入いただいた方にはMcLarenのノベルティをプレゼントいたします。また、通常ラインの製品を5万円以上ご購入いただいた方には阪急メンズ大阪3階のカフェでお使いいただけるCAFE TICKETをプレゼントいたします。

※各種プレゼントは、期間中お一人様につき1つまでとさせていただきます。

Bowers & Wilkinsポップアップストア 概要

期間：2026年2月15日（日）～ 2月24日（火）

場所：阪急メンズ大阪 1F ステージ2 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10

営業時間：平日:11:00～20:00、土・日・祝:10:00～20:00

※営業時間は変更になる可能性がございます

電話 :06-6361-1381 (代表)

最高峰のサウンド、象徴的なMcLarenデザイン

Bowers & Wilkinsは、McLaren AutomotiveとMcLaren Racingの両方にまたがるオフィシャル・オーディオパートナーであり、そこにはワールドチャンピオンシップで勝利を重ねてきたフォーミュラ1チームも含まれています。2025年シーズンから、Bowers & Wilkinsの製品は、シーズンを通してチームが行う広範囲にわたる移動、リラクゼーション、レース前の準備において重要な役割を担うことになります。

Px8 S2 McLaren Edition

ワイヤレス・ノイズキャンセリング・ヘッドフォン

オープン価格

カラー：ガルバニックグレー＆パパイヤオレンジ

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/over-ear-headphones/px8-s2-mclaren/FP46620P.html

Pi8 McLaren Edition

ワイヤレス・ノイズキャンセリング・ヘッドフォン

オープン価格

カラー：ガルバニックグレー＆パパイヤオレンジ

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/wireless-earbuds/pi8-mclaren/FP45837P.html

Zeppelin McLaren Edition

ワイヤレススピーカー

希望小売価格：148,500円（税込）

カラー：ガルバニックグレー＆パパイヤオレンジ

製品に関するお問合せ

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を集めています。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp