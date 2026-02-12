神田から次世代の豊かさを。役割を持ち寄り挑戦を育むコミュニティ「KANDA Startup Commons」が始動

KANDA Startup Commons

神田を拠点にスタートアップの挑戦を支援し、社会課題の解決や次世代の豊かさの創出を目指す実行委員会「KANDA Startup Commons（カンダ・スタートアップ・コモンズ）」がこのたび、株式会社NovolBa（ノボルバ）、プラットフォームサービス株式会社（ちよだプラットフォームスクウェア）、および株式会社Sworkers（スワーカーズ）の3社によって発足されたことをお知らせいたします。

本実行委員会は、社会課題の解決や次世代の豊かさの創出に取り組む人々が、立場や属性を越えてつながり、支え合いながら軽やかに一歩を踏み出せる場をつくることを目的とし、神田を起点として、これに必要な活動を行います。「神田に根ざした強力な地縁」「スタートアップに最適なオフィス環境」「伴走型の人材育成・採用支援」をワンストップで提供することで、挑戦者が孤独にならず、持続的に成長できる自律的なエコシステムの構築を目指します。

神田は、かつて東京大学等の発祥の地として「知」の探索が始まった場所であり、その精神は現代の印刷・出版やアニメといった日本を代表するクリエイティブな産業集積へと脈々と受け継がれています 。この街には、新参者を粋に迎え入れ、時には共に神輿を担ぐような開放的な「江戸っ子文化」が今なお息づいており、挑戦者を孤独にさせない土壌があります。また、職と住が近接し、10代から80代までの多世代が顔の見える距離で混ざり合う神田独自の温度感は、新しいビジネスが生まれる際の理想的な共助の場となります。

こうした神田のポテンシャルを最大限に引き出すべく、KANDA Startup Commonsは発足されました。スタートアップの成長に不可欠な「環境・場・人」の各領域を支える以下の3社により実行委員会が立ち上げられました。

株式会社NovolBa

神田錦町にて創業し「挑戦者が輝く世界を創る」をミッションに掲げ 、スタートアップメディアの運営やリユース家具のサブスクリプションを通じた最適な働く環境の提供に強みを持つ 。これまでの「情報発信」と「環境整備」の実績を活かし、本会ではエコシステムを前進させる活動設計や対外発信の役割を担います。

プラットフォームサービス株式会社

2004年より「ちよだプラットフォームスクウェア」の運営を通じ、公共施設を民間の知恵で地域の拠点へと再生させる活動を20年以上にわたり続ける。多地域・多世代が混ざり合うコミュニティ運営の実績に基づき、本会では神田の歴史ある地縁や行政との橋渡し役を担うとともに、多様な挑戦者を受け入れる「場」の提供と調整を担当します。

株式会社Sworkers

株式会社Sworkersは、「スタートアップに挑む人を、ふやす。」をビジョンに掲げ、スタートアップ・成長企業と挑戦する個人をつなぐ人材支援を行っています。また、女性のキャリア支援も行っており、「ルールをつくる女性を、ふやす。」をコンセプトとした「Project:F」を推進。東京都からSUTEAM協定事業者として認定を受けており、女性起業家支援プログラム「Female Founders Door」や、2000名超の応募を集めた女性向けキャリアカンファレンス「Female Founders Conference」などを主催しています。多様な人材が意思決定層に参画する社会の実現を目指し、挑戦の選択肢を広げる支援を続けています。

KANDA Startup Commonsとは？

― 社会課題から、次世代の豊かさへ ―

KANDA Startup Commonsが応援したいのは、

一人ひとりから湧き上がる想いや社会課題の解決を出発点にしながら、

その先にある次世代の豊かさを生み出そうとする挑戦です。

「できなかったことを、できるようにする」だけでなく、

「すでにある価値を、もっと面白く、もっと豊かにする」。

その両方に向き合い、事業として継続していく意志と可能性を持つ挑戦を、私たちは大切にしています。

社会性と事業性、理想と現実のあいだを行き来しながら、

試し、学び、前に進もうとする人たちが集まる場を、神田からつくっていきます。

― 役割を持って、持ち寄る ―

KANDA Startup Commonsは、参画する一人ひとりが、自分なりの役割を持って関わることを大切にしています。



・こんな挑戦をしたい

・こんな応援があれば前に進めそう

・自分は、こんな形で力を貸せる



それを言葉にして持ち寄ることで、一人ではできなかったことが、少しずつ動き出す。

それぞれができることを少しずつ出し合えば、もっと大きな挑戦ができる。

支援する・される、民間・行政、住む人・働く人。そうした垣根をこえて、一人ひとりのゆるやかな参加を通じて、共に創り上げていく。

このまちに、そんな豊かな「共（Commons）」の土壌を育んでいきたいと、私たちは考えています。

KANDA Startup Commonsは、単なる支援・被支援の関係を超え、参画する一人ひとりが自らの役割を持ち寄り、立場を超えて支え合う「共有地（Commons）」を目指します 。この街の歴史と挑戦者の想いが交差する中で、次世代の豊かさを生む新たな試みが次々と芽吹き、「神田で挑戦したい」という相談が自然と集まるような、自律的なエコシステムをこの街から構築してまいります。

第一回イベント「KANDA Open Day@神田錦町」

多様なプレイヤーが気軽に集い、交流できる場として「KANDA Open Day」を2026年3月3日（火）に開催いたします。

- 日時： 2026年3月3日（火） 14:00～20:30- 場所： ちよだプラットフォームスクウェア 1階（GoogleMap：https://share.google/VK5xKSBX5GqtIEQNo）- 内容：14:00～18:00 無料ドロップインコワーキング、専門家相談デスク15:00～15:30 コーヒーアワー&ネットワーキング16:00～17:00 神田錦町を知るお散歩ツアー18:30～20:30 ショートプレゼン/交流会- 対象： スタートアップ、地域企業、投資家、学生など- 後援：千代田区、まちみらい千代田

当日は18：30よりショートプレゼン/交流会を開催します。自分の取り組みを共有したい方や参加したい方を募集します。下記ページからお申込みください。

参加申し込み：https://kanda-openday20260303.peatix.com

共創パートナーを募集しています

KANDA Startup Commonsでは、本取り組みの趣旨に共感し、社会課題の解決や文化的価値の創造に挑む方々を、共に支え・育てていくパートナーを広く募集しています。

スタートアップ、事業会社、投資家、専門家、大学・研究機関など、立場や業種は問いません。

- 知見やネットワークを提供したい方- 実証や共創のフィールドを探している方- 神田という街で新しい価値創造に関わりたい方

「支援する／される」という一方向の関係にとどまらず、それぞれが役割を持って関与し、共に学び、試し、育てる--そんな“Commons（共有地）”を一緒につくっていければと考えています。

ご関心のある方は、実行委員会までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：KSC@novolba.com

■ KANDA Startup Commons 実行委員会運営主体

- 株式会社NovolBa代表取締役：蠟 雯 （とう ぶん）設立：2021年11月営業所：東京都千代田区神田錦町3-15-16 錦町ブンカイサン 2階事業内容：家具付きオフィス及び家具のサブスクリプションサービス、Webメディア運営、コミュニティ運営ウェブサイト：https://novolba.com/

- プラットフォームサービス株式会社代表者：丑田俊輔 （うしだ しゅんすけ）設立：2004年2月26日営業所：東京都千代田区神田錦町三丁目２１番地事業内容：官民連携による、まちづくり拠点施設の企画運営ウェブサイト：https://www.yamori.jp/

- 株式会社Sworkers代表取締役社長：坡山 里帆（はやま りほ）設立：2023年2月2日本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-2 ちよだプラットフォームスクウェア 3F事業内容：スタートアップ向け人材紹介、女性キャリア支援プログラム「Project:F」の企画・運営会社HP：https://sworkers.jp/

■ 事務局所在地

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15-16 （ちよだプラットフォームスクウェアANNEX内）