Nintendo Switch(TM)用ソフト『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』 本日ダウンロード版の予約受付を開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、子会社である株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成、以下:ティームエンタテインメント）の女性向けCDレーベル「MintLip（ミントリップ）」より展開中のオリジナルドラマシリーズ『ハンサムロンダリング』から、コンシューマ向けブランド「MintLip+(Plus)」の新作乙女ゲームNintendo Switch『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』のダウンロード版を本日2026年2月12日（木）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。

本作は、2026年3月26日（木）にNintendo Switchでの発売を予定しております。

■Introduction

僕らが識るのは、愛か悪意か――

都心で人気のランドリーカフェ『L&L cafe space』。

その店には、まことしやかに囁かれる噂があった。

『秘密の依頼を請け負い、困っている人の願いを叶えてくれる』

とある事件をきっかけに、L&Lの扉を叩くことになったアナタは、

そこに集う癖のあるスタッフ達と共に、事件解決に挑むことに……。

ドラマCDの物語を前日譚（エピソード0）とした、新たな物語が始まる！

謎が絆を繋ぐ、恋愛ミステリーADV。

『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』のパッケージ版につきましては、全国のゲームショップや家電量販店、主要オンラインショップなどで好評予約受付中です。

■『ハンサムロンダリング』とは

『ハンサムロンダリング』は2023年に（株）ティームエンタテインメントより発売された、8人のワケアリ男子達と多彩なゲストキャラクターとの群像劇を描いたボイスドラマ作品。

ゲーム版ではボイスドラマを前日譚（エピソード０）とし、ミステリー×恋愛をテーマに新たな物語が展開！

没入感の高いノベルアドベンチャー形式でお届けします。

ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103120

■『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/1066_1_f35e71b2ba4b76d809b71c9d60670855.jpg?v=202602121251 ]

■『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』公式サイト

https://samudari.com/

■『ハンサムロンダリング』公式サイト

https://www.team-e.co.jp/mintlip/samudari/

■『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』公式X（旧Twitter）

https://x.com/samudari_ml

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。