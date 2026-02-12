「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ viaオーストラリア』 2026年3月5日（木）夜9時より放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』を、2026年3月5日（木）夜9時より放送開始することを決定いたしました。また、スタジオ見届け人には、前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が続投。さらに、今シーズンよりゆうちゃみが新たに加入することも決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t0gNkKqnDyQ ]

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。『さよならプロポーズ viaギリシャ』、『さよならプロポーズ viaスペイン』では、番組関連動画の総再生数が1億回を突破（※1）するなど、大きな反響を呼びました。

この度3月5日（木）から放送開始する最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップルです。前シーズンに引き続き、ヒグチアイさんが本番組のために書き下ろした楽曲『もしももう一度恋をするのなら』をテーマソングに、カップルたちの旅路を情感豊かに彩ります。

（左）ナオキ＆リノ、（中央）ケンシ＆サチエ、（右）ユウキ＆ルナ

また、参加者の旅の様子を追い、感情の機微を見守るスタジオ見届け人として、前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が出演。さらに今シーズンのスタジオ見届け人には、新たにモデル・タレントとして幅広く活躍するゆうちゃみが出演します。ゆうちゃみは「“結婚”か“別れ”という究極の二択を迫られるカップルそれぞれの感情の動きやお互いへの気付きを見ることが今からとても楽しみです！」と期待をあらわにしています。

恋人として過ごす最後の7日間の旅の先に待つのは、“結婚”か、“別れ”か。最終日に下されるそれぞれの決断の行方に、ぜひご注目ください。

また、前シーズン『さよならプロポーズ via スペイン』で、“結婚”という選択をしたケイゴ・ヤワラカップルのその後に密着した、特別スピンオフコンテンツを2月19日（木）よる6時より「ABEMA」にて無料配信いたします。結婚式に向けた準備期間から挙式当日まで、人生の節目を迎える瞬間を追います。さらに、最新作の放送決定を記念して、2026年2月21日（土）から過去2シーズンを全話無料配信いたします。これまで番組に参加したカップルたちが下した決断の数々と、そのリアルな歩みをぜひご覧ください。

（※1）『さよならプロポーズ viaギリシャ』初回放送から2026年2月12日（木）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『さよならプロポーズ』に関連する動画の累計再生数

■コメント全文

◇ゆうちゃみ

『さよプロ』の仕事がついにきたー！って感じでテンション上がってます！！毎シーズンカップルそれぞれの個性がすごく出ているし“結婚”か“別れ”という究極の二択を迫られるカップルそれぞれの感情の動きやお互いへの気付きを見ることが今からとても楽しみです！

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年3月5日（木）夜9時～夜10時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CbtyDM8N5fJzSB

＜過去シリーズ全話無料配信＞

・『さよならプロポーズ viaスペイン』#1～5

2026年2月21日（土）午前0時～2月22日（日）午前0時

・『さよならプロポーズ viaスペイン』#6～8

2026年2月22日（日）午前0時～2月23日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s4

・『さよならプロポーズ viaギリシャ』#1～5

2026年2月28日（土）午前0時～3月1日（日）午前0時

・『さよならプロポーズ viaギリシャ』#6～8

2026年3月1日（日）午前0時～3月2日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s3

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』