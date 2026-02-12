株式会社シャノン

株式会社シャノンは、2月25日(水)に株式会社OPTEMOが主催するウェビナー「Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～」に登壇いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=sn

■ウェビナー内容

「他社のエンタープライズ企業は、どうやって成果を出しているのか？」

BtoBマーケティングに取り組む大手企業のご担当者様なら、一度は抱いたことがある疑問ではないでしょうか。

組織が大きいからこそ、施策の意思決定に時間がかかる。前例がないと稟議が通らない。「うちの業界では難しい」と言われてしまう。



本カンファレンスは、そんな悩みを持つエンタープライズ企業のために、「製品紹介」ではなく「事例紹介」に特化した国内初の取り組みです。

大手企業が、どのような課題を抱え、どう解決し、どんな成果を出したのか。

具体的な数字とプロセスを、各分野のリーディングカンパニーが余すことなく公開します。

「明日から自社でも動き出せる」具体的なヒントを持ち帰っていただけるカンファレンスです。

■開催概要

- タイトル：Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～- 開催日時：2月25日(水) 11:00～16:20- 参加費 ：無料- 申込URL：https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=sn

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp