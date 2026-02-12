Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～
株式会社シャノンは、2月25日(水)に株式会社OPTEMOが主催するウェビナー「Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～」に登壇いたします。
https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=sn
■ウェビナー内容
「他社のエンタープライズ企業は、どうやって成果を出しているのか？」
BtoBマーケティングに取り組む大手企業のご担当者様なら、一度は抱いたことがある疑問ではないでしょうか。
組織が大きいからこそ、施策の意思決定に時間がかかる。前例がないと稟議が通らない。「うちの業界では難しい」と言われてしまう。
本カンファレンスは、そんな悩みを持つエンタープライズ企業のために、「製品紹介」ではなく「事例紹介」に特化した国内初の取り組みです。
大手企業が、どのような課題を抱え、どう解決し、どんな成果を出したのか。
具体的な数字とプロセスを、各分野のリーディングカンパニーが余すことなく公開します。
「明日から自社でも動き出せる」具体的なヒントを持ち帰っていただけるカンファレンスです。
■開催概要
- タイトル：Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～
- 開催日時：2月25日(水) 11:00～16:20
- 参加費 ：無料
- 申込URL：https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=sn
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
証券コード：3976（東証グロース）
代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)
所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
URL ：https://www.shanon.co.jp/
