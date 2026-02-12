AIは敵か、味方か、それとも？今、表現者はAIとどう向き合うべきかAIと映画の未来を“創造”するセッションが決定

株式会社TOKYO EPIC

世界初・世界最大級のAI映画祭

WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

AIは敵か、味方か、それとも？

今、表現者はAIとどう向き合うべきか

AIと映画の未来を“創造”するセッションが決定

第一弾！先着100名様（各日）をWAIFFへご招待！

2025年4月、フランス・ニースにて開催され、世界に衝撃を与えた世界初・最大級のAIに特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（以下、WAIFF 読み：ワイフ）」。この度、インターナショナル・パートナーとして、2026年3月に日本（京都）で開催いたします。WAIFFは、元Apple Computer（現 Apple Inc.）欧州社長およびグローバル最高執行責任者（COO）を務めたマルコ・ランディ氏によって創設された、“映画と人工知能の交差点を探求する”ための革新的な国際映画祭です。 2025年4月に行われた第一回大会（フランス・ニース）では、53の国と地域から1,500作品以上ものAI映画が殺到。会場には2,000名を超える観客や関係者が詰めかけ、初開催にして世界的な反響を巻き起こしました。

この成功を受け、2026年4月にフランス・カンヌでの第二回の開催が決定しております。 そこに至るまでの道程を「Road to WAIFF Cannes 2026」と称し、ブラジル（サンパウロ）、韓国（ソウル）、中国（無錫）、そして日本（京都）の4都市で予選となる映画祭を開催。各国で選出された優秀作品のみが、映画の聖地・カンヌで開催される本大会「WAIFF Cannes 2026」へと招待される予定です。2026年の日本開催においては、短編・長編映画に加え、SNS向け縦型マイクロシリーズ、広告映像、脚本＋AIティーザーなど、時代の最先端を行く幅広いカテゴリーを設置。人間とAIの協働による新たな物語表現を国際的に支援すべく、作品を広く募集しております。 なお、WAIFF本体はフランスのアルプ＝マリティーム県と、欧州における「AI・アート・社会課題」の研究機関であるEuropIA Instituteの主導により運営されており、技術革新と芸術表現の架け橋となるべく、その規模と精度を拡大し続けています。

この度、WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOの

AIと映画の未来を“創造“する注目のセッションの数々が決定！

そして、先着100名様（3月12日、13日の各日100名ずつ）をWAIFFへご招待いたします。

是非、本情報をニュースとしてご掲載いただけますようよろしくお願いいたします。

この度、WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOのAIと映画の未来を“創造“する注目のセッションの数々が決定いたしました。初日のオープニングセッションでは、映像の第一線で活躍するWAIFFの審査員がAIとの向き合い方、AIが変えて行く世界とは？を語ります。そして初日の夜は、華やかなパープル・カーペットを敷き詰めたロームシアター京都 サウスホールにて、公式アンバサダーらをプレゼンターとしてお迎えし、WAIFFへの応募作品を対象としたアワード（表彰式）を実施。つづく二日目は、「AI活用の国際トレンド」や、AIの是非を問うディベート。そして人類学的社会学者・映画批評家である宮台真司氏による「AI時代のクリエイティブ論」など、多角的な視点からAIと映画の未来を“創造”するセッションを展開します。ぜひご期待ください！

3月12日（木）Day1

【オープニングセッション】

「映画、アニメ、CM～今、表現者はAIとどう向き合うべきか？」

生成AIの登場で、映画、アニメ、CMなどのクリエイティブは劇的に変化しつつあるなか、オープニングセッションとして、WAIFF 2026 KYOTO の審査員や識者が登壇し、それぞれのAIとの向き合い方、AIが変えて行く世界とは？ について語ります。

登壇者：WAIFF審査員、識者ほか

【アワード（授賞式）】

公式アンバサダーらがプレゼンターとして登壇。全５部門で、人間とAIの協働が生む新たな物語を表彰します。ここで選ばれた最優秀作品は、2026年4月にフランス・カンヌで開催される世界大会「WAIFF Cannes 2026」への参加権利が付与され、京都から世界最高峰の舞台へと道が拓かれます。

3月13日（金）Day2

【AI×国際トレンド】

「海外AI最新事情と日本IPの可能性」

現在、生成AIを取り巻く海外の状況はどのようになっているのでしょうか？ また、その中で日本のIPはどのような可能性を秘めているのでしょうか？ 世界マーケットで活躍するダグラス・モンゴメリー氏（GLOBAL CONNECTS MEDIA CEO、インターナショナル・コンテンツ・ストラテジスト、元Warner Bros.）をプレゼンターに迎え、AIの国際トレンドを語っていただきます。

登壇者：Douglas Montgomery

【AI × 模擬裁判】

「AIは敵か、味方か、それとも？-ディベートでAIの是非を問う」

AIは敵か味方か？ AIがもたらすのはディストピアかユートピアか？

AI映画祭であるWAIFFの場で、あえてAIのネガティブな面にも光を当てつつ議論を行います。

クリエーター、プロデューサー、弁護士などを交えての“AIをめぐる模擬裁判的ディベート”です。

登壇者：調整中

【AI × 宮台真司】

「AI時代のクリエイティブ～圧倒的な絶望とその先の希望とは？」 ＋ ディスカッション

生成AIが浸透しつつある現在、あらゆる表現は従来の価値と意味を変質させていきます。その中で生き残り、かすかな輝きを発する表現とはどのようなものなのでしょう？ 人類学的社会学者であり、映画批評家でもある宮台真司氏が、AI時代のクリエイティブについて深く語ります。宮台氏の論を受けて、櫻井氏、齋藤氏等に登壇いただき、宮台トークを受けたディスカッションを行います。映画祭の締めを飾るトーク＆セッションです。

講演：宮台真司

ディスカッション：櫻井大樹、齋藤優一郎 など

これらのほかにも多彩なセッションを準備中です。各セッションのゲストには、『千と千尋の神隠し』や細田守監督作品など数々の名作を送り出した伝説的プロデューサー・高橋望氏や、エンタメ法務の最前線でAIと権利の課題に挑む弁護士・照井勝氏、社会システム論の巨匠であり、映画批評も展開する社会学者・宮台真司氏などが登壇の予定です。 また、一部セッションでは、

モデレーターとして、カルチャーへの深い造詣を持つニッポン放送アナウンサー・吉田尚記氏を迎え、クリエイティブ、法律、社会学、メディアと異なる視点が交錯する、AI時代の映画の未来を語ります。

《セッションゲスト》

高橋 望（たかはし のぞむ） 映画プロデューサー／アニメ特撮アーカイブ機構 理事

プロフィール

1960年生まれ、東京都出身。

スタジオジブリにて、鈴木敏夫プロデューサーの右腕として『千と千尋の神隠し』や『紅の豚』などの制作を担当し、『海がきこえる』や『猫の恩返し』ではプロデューサーを務めた。

その後、日本テレビに移籍し、細田守監督の『サマーウォーズ』や『竜とそばかすの姫』、山崎貴監督の『ALWAYS三丁目の夕日』シリーズなど、数多くのヒット作を手掛けた。

現在は、アニメーション映画の企画にかかわる一方、庵野秀明監督が理事長を務めるアニメ特撮アーカイブ機構の理事として過去作の資料の保存や利活用推進といった活動にも力を入れている。

コメント

アニメーション制作は、膨大な時間と労力を要する過酷な現場です。私は、AIの進歩がもたらす『効率化』や『省力化』が、映画制作の未来を大きく変えると確信しています。

制作コストや予算の壁をAIが取り払ってくれるなら、これまで『お金がかかりすぎて成立しない』と諦めていた壮大な企画や、収益性にとらわれない『尖ったニッチな企画』にも光が当たるはずです。技術の革新によって、アニメーション映画の企画の幅はもっと自由に、もっと豊かになるでしょう。

AIという新たな力を味方につけて、表現の多様性を切り拓く。そんな熱意あるクリエイターの皆さんの挑戦に、京都で出会えることを心から楽しみにしています。

Douglas Montgomery（ダグラス・モンゴメリー）

GLOBAL CONNECTS MEDIA CEO、インターナショナル・コンテンツ・ストラテジスト、元Warner Bros.

プロフィール

エンターテインメントおよび小売業界において20年以上の経験を持つリサーチャー／アナリストであり、インターナショナル・コンテンツ・ストラテジストとしても活動する。

16年間にわたりWarner Bros.に在籍し、アメリカ、日本、イギリスの3カ国で、同社の経営陣および主要小売パートナーを支援するアナリストを務め、映画・エンターテインメント市場とグローバル流通の双方に精通した知見を培う。

2021年、GLOBAL CONNECTS MEDIAを設立し、CEOに就任。

戦略的リサーチと洞察を通じて、クライアントのグローバルなエンターテインメントおよび小売市場への展開を支援している。

ロサンゼルスを拠点に、国際映画祭「Global Stage Hollywood」を主宰。

クリエイター、プロデューサー、スタジオ、投資家を結ぶグローバルプラットフォームとして、国境を越えた共同製作や新たな才能の発掘を推進している。

特にAI、新しいナラティブ表現、グローバルIP開発の交差点に強い関心を持ち、次世代のストーリーテラーを支える制作・市場モデルの構築に取り組む。

2025年、外国特派員協会（FCCJ）エンターテインメント評議委員会長に就任。国際映画祭、マーケット、業界フォーラムに継続的に参加し、映画とエンターテインメントの未来、ならびにグローバル・コラボレーションの可能性について発信を続けている。

コメント

ハリウッドが100年かけて築き上げたインフラの優位性は、今まさにAIによる破壊的革新（ディスラプション）の下で崩れ去ろうとしています。ロサンゼルスでは、わずか3年間で数千ものエンターテインメント関連の雇用が失われました。これは労働力の約4分の1に相当します。ハリウッドの「ゲートキーパー」としての地位を正当化していた旧来のコスト構造は排除されつつあり、コンテンツは真の意味でグローバル化しています。

ここで重要な鍵となるのは、「誰が最も多くのコンテンツを生み出せるか？」という点です。その答えは、アジアです。

47億人の人口と深く豊かな文化的IPを持つアジアは、戦略的に動くことができれば、この混沌とした状況を最大の好機に変える位置にいます。ハリウッドは、門が閉ざされていた時代には機能する高コストな生産マシンを作り上げました。しかし、ストリーミングとAIがその門を開け放った今、古いマシンは競争力を失いつつあります。

しかし、有利なポジションにいることだけで運命が決まるわけではありません。日本のコンテンツ、その強力な「ソフトパワー」は岐路に立たされています。アニメ人気はかつてない高まりを見せていますが、課題も残っています。制作現場では、トップスタジオやクリエイターが3～4年先までスケジュールが埋まっているというバックログ（受注残）を抱えています。さらに、コンテンツのROI（投資対効果）の大部分はいまだ海外に留まっています。

今こそ日本が新しい技術とアイデアを受け入れ、世界の注目を集めると同時に、クリエイティブ・コミュニティにより大きなリターンをもたらすべき時です。

AIは、これら両方の目標を達成するための現実的な道筋を提供します。

私は、日本のスタジオがこの前例のない変革を活用し、持続可能なグローバルオーディエンスを構築できるのか、それとも構造的なリスク回避姿勢によって、アジアにおけるAIの優位性をより攻撃的な競合に明け渡してしまうのかを問いかけます。

ゲートはすでに開かれている。

あとは、日本がそのゲートをくぐる意志があるかどうかだ。

照井 勝（てるい まさる）青山綜合法律事務所パートナー弁護士

プロフィール

一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻非常勤講師（エンタテインメント法）

弁護士知財ネット理事

専門分野は、映画・テレビ、ゲーム、音楽、広告、アート、ファッション、スポーツ関連の契約交渉、契約書作成及び紛争解決。

クレジットされている最近の映画作品としては、『怪物』（是枝裕和監督、2023年）、『ファーストキス 1ST KISS』（塚原あゆ子監督、2025年）、『この夏の星を見る』（山元環監督、2025年）、『爆弾』（永井聡監督、2025年）など。

コメント

半世紀生きている間に、2つの革命に遭遇しました。インターネットとAIです。法律というものの宿命ですが、圧倒的な速さで成長していくテクノロジーに対して、残念ながら常に周回遅れです。ですが、これは日本に限った話ではありません。全世界の法律が今、現在進行形でAIに関連する問題に直面しています。ある意味、カオスに近い状況の中で、映画に関連する法律や契約がどのような形でAIに向き合っていくべきなのか。私もその渦中の中で日々もがいている一人です。参加されるみなさまと一緒に、我々が進むべき道を模索したいと思います。

宮台真司（みやだい しんじ）人類学的社会学者・映画批評家

プロフィール

1959年、仙台市生まれ。現代社会の複雑性を「システム理論」と「身体性」の両面から読み解く社会学者。 加速するテクノロジー社会において、人間が人間としての尊厳と活力を維持し続けるための 「生態学的ニッチ」を理論と実践の両面から探究し続けている。

大著４冊の映画批評、森(森のようちえん・森のキャンプ)と海(シーカヤック）の野外実践、恋愛ワークショップなども、多くの人に生き方を変えるほど影響を与えた。近年は社会システム理論を、人類学・考古学・精神病理学・進化生物学・比較認知科学・宇宙物理学・量子物理学）などを取り入れた普遍生態学へと拡張。その一端を示す最新刊『宮台式人類学──前提を遡る思考』(2026年３月10日刊行）は、ゲラを読んだ諸分野の学者や精神科医や宗教家などから驚嘆の声を以て迎えられている｡

コメント

僕の周辺では、動画作成経験のない学生たちが生成AIを使って宮台が登場する数分以内のショート動画を次々作り、それらをつなげた中編動画もある。自分たちが作った動画を仲間内で楽しむ文化が育っている。音楽家や物書きのプロのみならず経営会議に臨む経営者や政策立案をする政治家も、既に生成AIを用いて「２人羽織」化している。データをクロールする生成AIと著作権で戦うのは無駄だ。「その都度」の時期に生成AIがキャッチアップできていない表現を目指す時代が訪れた。「その都度」を超えて生成AIが原理的に不得意とする表現とは何かを各表現者が考えることが、棲み分けの手間を省く。先端科学の視座から「AIが与える体験」ならぬ「AIを訪れる体験」がキーフレーズになる。

吉田尚記（よしだ・ひさのり） ニッポン放送アナウンサー

プロフィール

1975年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。

2012年第49回「ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞」受賞。

ラジオ番組でのパーソナリティのほか、テレビ番組やイベントでの司会進行など、レギュラー番組以外に年間200本ほど出演。またマンガ、アニメ、アイドル、デジタル関係に精通し、「マンガ大賞」発起人、バーチャルアナウンサー「一翔剣」の「上司」であるなど、アナウンサーの枠にとらわれず活動を続けている。

なお、2024年には東京大学大学院に合格し、2025年4月から東京大学大学院情報学環・学際情報学府・社会情報学コース在籍中。研究テーマは、『推し活はウェルビーイングをもたらすのか？～「ももいろクローバーZ」のファンとウェルビーイングの関係に注目して』。

共著を含め14冊の書籍を刊行し、ジャンルはコミュニケーション・ウェルビーイング・メディア論・アドラー心理学・フロー理論・人類学・相対性理論など多岐にわたる。

著書の『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(太田出版)は国内13.5万部、タイで3万部を突破するベストセラーに。最新作は2025年7月発売の吉本芸人で大学講師、サイエンスコミュニケーターの黒ラブ教授との共著『雑談でわかる相対性理論』（マイナビ出版）

コメント

メディアの歴史は、常に「技術の発明」という名の革命によって書き換えられてきました。

かつて人類は、フィルムの連続撮影が可能になったことで初めて「映画」という魔法を手にしました。絵が命を宿すアニメーションに驚喜し、CGによって想像力の限界を超える光景を現実にしました。技術はいつも、発明以前の人類には到達し得なかった新しい世界を、私たちの目の前に強引に引き寄せてくれるのです。

そして今、私たちはAIという新たな特異点に立っています。これが単なる効率化ではなく、映画の定義すら変貌させる「未知の発明」であることを確信しています。AIが導く、まだ誰も見たことのない表現の地平に出会えることが、楽しみでなりません。

＜第一弾！＞先着100名様をWAIFFへ無料でご招待！

下記日程の「1Dayパス」を、各日先着100名様をご招待いたします。

世界の最先端AI映画作品の上映や、豪華ゲストによるトークセッションを無料でお楽しみいただける貴重な機会です。ぜひお早めにお申し込みください。WAIFFの参加チケットについては今後も随時公式HP、SNSを通じてご案内してまいります。

【ご招待日程・枠数】

3月12日(木) 15:00～19:00（セッション / アワード）… 先着100名様

3月13日(金) 10:00～18:00（セッション 他）… 先着100名様

【会場】 ロームシアター京都 サウスホール （〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）

【お申し込み方法】 以下のURLより、参加をご希望される日付を選択のうえお申し込みください。

https://waiff2026inkyoto.peatix.com

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

【ご注意事項】

＊開催時間やセッション内容や登壇者は変更となる可能性がございます。

＊最新のタイムテーブルや登壇者情報は、公式ホームページをご確認ください。

https://worldaifilmfestival.jp/

映画祭概要

公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/

お問合せ

作品に関するお問い合せ：info@worldaifilmfestival.jp

宣伝に関するお問い合せ：フリーストーン高松・永松（fsp-pr@freestone.jp）

紙媒体：星貴子（090-6120-8733 atk.hoshi@gmail.com）

電波：山口紅子（090-3477-1206 beniko.yamaguchi@gmail.com）

ウェブ：永松貴子（takako.nagamatsu@freestone.jp）

WAIFF JAPAN実行委員会：東京都中野区本町二丁目46 番１号中野坂上サンブライトツイン14 階（主幹事会社：株式会社TOKYO EPIC 事務所内）