５周年を迎える「コンビニエンスウェア」初のTVCMを2月16日（月）から放映　トップクリエイター達が集結し日本のコンビニ発のアパレルブランドを盛り上げる！

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「『あなた』のうれしい」の一環として、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」史上初となるTVCMを2026年2月16日（月）から全国で放映いたします。

■5周年のアニバーサリーを記念して、「コンビニエンスウェア」史上初となるTVCMを放映！

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランドです。

2021年のブランド立ち上げ以来、身近さと手軽さ、確かな品質がご好評をいただき、衣料品をコンビニで購入するという新たな文化を創造しております。2025年には「ブラウェア」や「サングラス」などブランド初のアイテムを発売したほか、日本最大級の野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL’25」や、世界的な人気コンテンツなど数多くのコラボレーションも実現しました。売上は、毎年前年比130％を超え、2025年度は約200億円を見込むなど、ブランドとして着実に成長してまいりました。

このたび、2026年3月に5周年を迎えるタイミングに先立ち、ブランド史上初となるTVCMの放映を皮切りに、さまざまなプロモーション展開をしてまいります。

本TVCMの制作にあたり、ブランドのクリエイティブディレクターを務める落合宏理氏に加え、TVCMやミュージックビデオで多くの話題作を手掛ける田中裕介監督、日本を代表するスタイリスト北村道子氏、また世界から注目を集めるアーティスト千葉雄喜氏を迎え、ファッション・映像・音楽など、さまざまな分野におけるクリエイティブのプロフェッショナルが集結しました。

コンビニエンスウェアが掲げる「いい素材、いい技術、いいデザイン。」というコンセプトを、100人以上のキャストが身にまとって登場する大きなスケールの映像美で表現しました。

■落合宏理氏のコメント

5周年を迎えるコンビニエンスウェアの、記念すべき初のCMがいよいよ２月16日から放映されます。

コンビニエンスウェアをスタートした当時からCM制作はチームの1つの目標であり、私自身にとってもクリエイティブディレクターとして新たな挑戦となりました。

コンビニエンスウェアを手にとってくださった方々の心が少しでも動いたり、あたたかくなることを願い、そんな気持ちを込めた作品になっています。

このCMのために歌ってくれた千葉雄喜くん、100人以上のスタイリングをつくってくださった北村道子さん、我々コンビニエンスウェアチームのたくさんの思いを優しくまとめてくださった田中裕介監督による30秒の作品を、ぜひお楽しみください。

■千葉雄喜さんが往年の名曲「上を向いて歩こう」をカバー！

CMソングには千葉雄喜氏を起用。海外では「SUKIYAKI」というタイトルで知られる名曲「上を向いて歩こう」をカバーしました。

撮影はリビング、海辺、住宅地、銭湯、工事現場など、日常のさまざまなロケーションで行われ、年齢、性別、国籍問わず広がるコンビニエンスウェアをイメージした世界を描いています。

【TVCM概要】

タイトル：「コンビニエンスウェア 色のトンネル」篇

TVCM放送開始：2026年2月16日（月）

放映地域：全国（一部地域を除く）

動画URL：

CM本編（30秒） https://youtu.be/yCuK2XGUyXM

CMインタビュー https://youtu.be/pnFqwN76bNc

CM メイキング https://youtu.be/ju3RC7q3Gxk

■千葉雄喜氏、落合宏理氏 撮影インタビュー

―落合氏からの推薦で千葉氏が起用されたと伺いましたが、コンビニエンスウェアの初CMへの想いをお聞かせください。

落合氏は「友達だからっていうのがあるんですけど、僕が何か本気で世界にチャレンジをしようと思う時は、千葉くんと一緒にやりたいっていつも思うんですよね」と語ります。「今回すごく大きいCMの話をいただいた時にも、千葉くんと一緒に実現できればいいなと想像しながら進めていたから、夢が叶っていい思い出ができたな。」と続け、プロジェクト実現への喜びをコメント。

千葉氏は「嬉しいです（笑）、ありがとうございます。」「落合さんがいなかったら今回の機会はないですからね。」と照れ笑いしました。

―CMで使用されている楽曲「上を向いて歩こう」について教えてください。

「いつもカラオケで歌う好きな曲なんです。」と明かした千葉氏に、落合氏が「なんか結構グッと感情があふれて泣きそうになったでしょ。」と問いかけると、千葉氏は「泣きそうになりましたね」と返答。「これまで泣きながら歌ったこともある。歌っていたら泣いちゃったこともある。近しい感じでしたね。」と、楽曲への深い想いを語りました。

落合氏は「千葉くんの目が全然違っていた。最初からずっと笑顔だったから、すごくいい歌になっていくだろうなと思いながら聞いていました。」とレコーディング時の様子を明かしました。

―コンビニエンスウェアの今後のブランドの展望を教えてください。

落合氏は「多くの人たちが日々の生活の中で使うものだから、みんなのさまざまな思いが集まっていくと、自然と自分が想像している以上のことが起きるんじゃないかな。」と、期待を込めて語りました。「まだまだやれてないことがたくさんあるので、それが徐々に広がっていくところを今すごく楽しんでいるから。これからもっとさまざまなバリエーションができるように、ブランドが育っていけばいいなと思っています。」と、ブランドの成長への期待と今後の展開への想いを明かしました。

―今回のCMを通じて、視聴者にどんなメッセージを届けたいですか？

落合氏は「コンビニエンスウェアは、基本は24時間多くの人たちが手に取れるものだから。」と前置きし、「一つじゃないから答えは。人それぞれが感情を持ってくれたら、それが正解です。」とCMに込めた哲学を語ります。「みんなが素直にCMを感じてくれたらそれでいいなと思っていて、答えは何通りもあるなと思っています。」と続けると、千葉氏も「好きな感情になってください。」と同意しました。

インタビューの終盤、「千葉さんそろそろやめますか？」という問いに、千葉氏は「いつでもいいです。まだまだやってもいいです」と余裕の表情を見せます。「大人になりましたね。」と笑いながら、「いや落合さんだから楽に話せるので。」とリラックスした雰囲気を見せました。



■落合宏理氏について

落合宏理／ファッションデザイナー

1977年東京生まれ。文化服装学院卒業。

2007年、「FACETASM」を立ち上げる。

2013年、毎日ファッション大賞・新人賞受賞。

2016年、毎日ファッション大賞・大賞受賞。

同年にはリオオリンピック・パラリンピック競技大会閉会式「フラッグハンドオーバーセレモニー」の衣装制作を手掛け、パリ・メンズ・ファッションウィークにてコレクション発表を続ける。

「NIKE」、「Coca-Cola」、「LEVI'S」などのグローバルブランドとのコラボレーションを行うなど国内だけでなく国外でも活躍中。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。