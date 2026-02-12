超軽量、超反発、異次元の飛びを引き出す　PUMA GOLF「シャドウキャットニトロ 2.0」 先行予約キャンペーン開催　2026 年3月6日（金）より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマジャパン株式会社(本社/東京都品川区大崎2-1-1 Think Park Tower18F)は、新作ゴルフシューズ【SHADOWCAT NITRO2.0(シャドウキャット ニトロ2.0)】を2026年3月6日（金）より発売します。また、発売に先駆けて 2月20日（金）～3月5日（木） の期間、事前予約いただいた方限定で、「飛距離をさらに引き出す！？」オリジナルゴルフソックスをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【SHADOWCAT NITRO2.0(シャドウキャット ニトロ2.0)】本モデル最大の特徴は、前作から5mmボリュームアップした高反発素材「NITROFOAMTM（ニトロフォーム）」による反発力と、改良されたアウトソール構造「CATEYE TRACTION」によるさらなるグリップ力で、“飛び”を追求した一足。反発力・グリップ力の両面において、前作から大きくアップデートされています。

さらに、約355gという超軽量設計により、従来モデルから約16％の軽量化を実現。芝をしっかりと捉える高グリップ構造CATEYE TRACTIONを備えながら、ランニングシューズの構造を取り入れたヒール設計により歩行時のスムーズさも向上。足取りが軽く、ラウンド後半まで疲れにくい設計で、最後まで続く力強い蹴りと安定したスイングをサポートします。

「超軽量、超反発、異次元の飛びを引き出す」というキャッチコピーの通り、SHADOWCAT NITRO2.0は、ゴルファーのパフォーマンスを足元から支え、18ホールを通して安定したプレーを可能にする一足です。

【商品詳細】

◼︎比類なき反発力

ミッドフォームにはプーマの最新テクノロジーである高反発素材NITROFOAMTMを搭載。「NITRO(ニトロ)」は、プーマのランニングカテゴリーにおいて記録更新を支えてきた厚底ランニングシューズにも採用されている革新的素材です。さらに本モデルでは、NITROクッションを前作比5mmボリュームアップ。ダウンスイング時の地面反力を最大化し、踏み込む力をスムーズに推進力へと変換。ヘッドスピードの向上と、シューズによってさらなる飛距離アップが期待できる設計です。

■超軽量

重量約355g。従来モデル比 16％の軽量化 を実現。

足取りが驚くほど軽く、ラウンド後半まで疲れにくい設計に。

最後の一打まで力強い蹴りを生み出し、スムーズで安定したスイングをサポートします。

◼︎地を掴むグリップ力

アウトソールには、高いグリップ性能を誇る。

「CATEYE TRACTION」 を採用。計算されたトラクション配置により、スイング中の体重移動でも芝をしっかりと捉え、足元のブレを抑制。インパクトまで揺るがない安定感を生み出します。

◼︎進化系ジャパンフィット

日本人の足型を徹底的に研究したジャパンフィット設計。

新メッシュ素材と、アシンメトリーに配置したシュータンにより、

適度なホールド感とゆとりを生み出す。

長時間のプレーでもストレスを感じさせない、快適なフィット感を実現しました。

◼︎圧倒的なデザイン

流れる曲線で表現されたPUMA CAT × NITROデザイン。

機能性とデザイン性を両立し、ゴルフ場で圧倒的な存在感を放ちます。

【対象商品】

商品名：ｼｬﾄ゛ｳｷｬｯﾄﾆﾄﾛ 2.0 ﾃ゛ｨｽｸ

希望小売価格：22,000円（税込）

商品番号：312991

カラー：01/02/03/04/05

商品名： ｼｬﾄ゛ｳｷｬｯﾄﾆﾄﾛ WMNS 2.0 ﾃ゛ｨｽｸ

希望小売価格：22,000円（税込）

商品番号：313014

カラー：01/03/04/05

商品名： ｼｬﾄ゛ｳｷｬｯﾄﾆﾄﾛ 2.0

希望小売価格：19,800円（税込）

商品番号：312774

カラー：01/02/03/04

【先行予約キャンペーン】

SHADOWCAT NITRO2.0の発売に先立ち、先行予約キャンペーンを実施いたします。2026年2月20日（金）～3月5日（木）の期間中、対象店舗・オンラインストアにて先行予約いただいた方を対象に、飛距離をさらに引き出すことを目指したオリジナルゴルフソックスをプレゼント。超軽量かつ高反発というSHADOWCAT NITRO2.0の特長を、足元からより一層体感いただける特別なキャンペーンです。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

COBRA PUMA GOLF

COBRA PUMA GOLFは、革新的なテクノロジーでゴルファーの「もっと」を叶えるゴルフクラブを開発するCOBRA、そしてパフォーマンスとライススタイルを融合させゴルファーのすべてをアゲていくフットウェア、アパレル、アクセサリーを開発するPUMA GOLFによるマルチゴルフブランドです。COBRA PUMA GOLFは、あらゆるスタイルのゴルファーに魅力的なデザイン、優れたパフォーマンスに焦点を当て、世界のゴルフ市場をリードしていきます。