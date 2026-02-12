【「ステーブルコインフォーラム」開催案内】JPYC社 資金移動業者登録から半年！ステーブルコインの現在地と展望は？岡部典孝氏（JPYC）＆ 平野洋一郎（アステリア）が解説

アステリア株式会社

アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：3853、以下 アステリア）は、JPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部典孝、以下 JPYC社）が、資金決済法に基づく資金移動業者として登録された2025年8月18日から半年の節目を迎えるにあたり、ステーブルコインの現状と今後の展望をテーマとした「ステーブルコインフォーラム」を2月17日（火）18時から開催することを以下の通りご案内します。

本フォーラムでは、JPYC社 の岡部典孝代表をゲストに迎え、登録後の半年間で明らかになった日本円建てステーブルコイン「JPYC」の利用動向や事業環境の変化等について解説します。また、アステリア代表の平野洋一郎からは、「JPYCゲートウェイ」をはじめとする各種取り組みを通じて見えてきた、実社会におけるステーブルコイン活用の可能性について紹介します。

後半では、今後のステーブルコイン市場の展望や、注目すべき論点について、両社代表による対談形式で議論し、質疑応答を通じて参加者からの疑問にもお答えします。

本フォーラムは、ステーブルコインの最新状況と今後の展望の両面を整理し理解できる格好の場となります。ぜひご取材・ご視聴をご検討くださいますようお願い申し上げます。

■ステーブルコインフォーラムの概要（参加無料）

開催日時：2026年2月17日（火）18:00～19:00

参加方法：アステリア公式YouTubeチャンネルでライブ配信予定

※時間になりましたら、以下のリンクからご視聴ください

アステリアYouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@AsteriaCorporation

■タイムテーブル（予定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/399_1_d13cde7c31c4ab6e0ea8506952cf8d11.jpg?v=202602121251 ]＜参考資料・過去のプレスリリース＞

2026年1月16日発表：JPYC(株)とアステリアが資本業務提携を締結(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3853/tdnet/2741774/00.pdf)

2025年12月18日発表：企業向け入出金管理サービス「JPYCゲートウェイ」提供開始(https://jp.asteria.com/news/2025121826626/)

2025年11月27日発表：ノーコードアプリ開発ツール「Click」にJPYC決済機能提供開始(https://jp.asteria.com/news/2025112726284/)

2025年8月21日発表：日本円建ステーブルコインJPYCと企業システムをノーコード連携(https://jp.asteria.com/news/2025082124897/)

2021年4月6日発表：日本暗号資産市場(株)［現 JPYC］とアステリアが資本業務提携を締結(https://jp.asteria.com/news/2021040619418/)