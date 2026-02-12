不動産クラウドファンディング「FunFund」13号ファンド募集開始
総合不動産事業を展開する株式会社フロンティアハウス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：佐藤勝彦、以下「当社」）が運営する不動産クラウドファンディング「FunFund」（ファンファンド）は、2026年2月9日FunFund13号ファンド(https://funfund.jp/fund/13)（以下「本ファンド」）の組成を決定、2026年2月12日より募集を開始いたします。
■本ファンドの概要
本ファンドは神奈川県川崎市多摩区に建築する1棟収益アパートが投資対象となります。JR南武線「中野島」駅徒歩6分に所在する物件で、2025年8月に当社が土地を取得し、2026年6月末に本物件が完成する予定となります。本ファンドは2026年6月以降の期間中に得られるインカムゲイン（賃料）及びキャピタルゲイン（売却益）を配当原資とするファンドとなります。また、販売状況により運用期間中に早期償還となる場合があります。
ファンド名：FunFund#13（川崎市多摩区・新築1棟収益アパート）(https://funfund.jp/fund/13)
募集金額 ：6,150万円
（出資可能金額1万円～）
想定利回り：7.0％ （年利）
運用期間 ：5ヶ月
2026年2月27日（金）～
2026年7月31日（金）
募集期間 ：2026年2月12日（木）12：00～
2026年2月18日（水）12：00
募集形態 ：抽選式
分配予定日：2026年8月19日（水）
（元本償還と同時）
FunFund#13 募集ページはこちら :
https://funfund.jp/fund/13
■「FunFund」サービス概要
「FunFund」は「不動産投資をより身近に、より多くの方に」届けることをミッションに、1万円から投資可能な、楽しさと堅実さを兼ね備えた商品ラインナップの拡充に努めております。
また、当社は東証TOKYO PRO Market上場企業として、高度なガバナンス体制の構築と、適時適切な情報開示を徹底し、経営の透明性を確保しております。総合不動産会社として、この強固な財務基盤と管理体制を礎に、投資家の皆さまが安心して資産運用をお任せいただける存在であり続けるよう、邁進してまいります。
■株式会社フロンティアハウス 会社概要
名称 ：株式会社フロンティアハウス
設立 ：1999年
代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 勝彦
住所 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F
事業内容：総合不動産事業
上場市場：東証TOKYO PRO Market 5528
株式会社フロンティアハウス コーポレートページ(https://www.frontier-house.co.jp/)
不動産クラウドファンディング「FunFund」サービスページ(https://funfund.jp/)
宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第7325号／不動産特定共同事業許可番号 神奈川県知事 第19号／第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1492号建設業／神奈川県知事 許可(特-4)第69497号／賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第002760号／一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第16818号