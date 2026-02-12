【東京・大阪開催】デジタルハリウッド伝統の就職マッチングイベント『クリエイターズオーディション』

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] （運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之）では、スクール在学期間中に優秀な作品を制作した受講生が発表を行い、企業の皆様との交流を行う場として「クリエイターズオーディション」を、東京と大阪の2会場で開催します。

「クリエイターズオーディション」は、デジタルハリウッドが1994年の開校当初より開催しており、今回で東京は第72回目、大阪は70回目の開催を迎えます。

「クリエイターズオーディション」では、CG/映像、Web、サービス企画、インタラクティブコンテンツといった各分野のコースで学び・制作された卒業制作の中から、全国約40拠点のデジタルハリウッドより選出された優秀作品が発表されます。選ばれた受講生（出場者）が作品をプレゼンテーション形式で発表し、懇親会では企業の皆様と交流する機会をご用意しています。

デジタルハリウッドでは、毎年約4,000人の卒業生を輩出しており、「クリエイターズオーディション」は、関東圏および関西圏で就職・転職、またはフリーランスとして活動を希望する受講生と、企業の皆様を繋ぐ場として、これまで数多くの卒業生が本イベントを通じて各業界へ羽ばたいてきました。

また、デジタルハリウッドでは多彩なコースを開講しているため、幅広い分野の出場者がいることも本イベントの大きな特徴です。その出場者の作品やポートフォリオ等の各種情報はデジタルハリウッドが運営する求人・案件マッチングプラットフォーム「Job Style Search」に掲載され、イベント中はもちろん、イベント後も継続的に交流いただけます。デジタルハリウッドが30年以上にわたり培ってきた指導のノウハウと、登壇者たちの学習の成果が結集された作品を、「クリエイターズオーディション」でぜひご体感ください。

クリエイターズオーディションの詳細や、企業の皆様の参加申し込みは、公式ページをご覧ください。詳細はこちら :https://school.dhw.co.jp/p/creatorsaudition/

【出場対象コース】

・本科CG/VFX専攻

・本科UI/UXデザイン専攻

・本科XR専攻

・専科3DCGデザイナー専攻

・専科UIデザイナー専攻

・専科Webデザイナー専攻

・専科ネット動画クリエイター専攻

・専科グラフィックデザイナー専攻UI強化プラン

・グラフィックデザインマスター講座

・CGGYMマスターパック 就職・転職プラン

・CGGYMゲームエフェクトパック

【クリエイターズオーディションについて】

第一部「優秀作品発表会」と第二部「懇親会（名刺交換会）」の二部構成で開催いたします。

第一部では、各分野で優秀な作品を制作した出場者がプレゼンテーションを行い、ご自身の作品と共に経験や強みをアピールします。異業種からの転職者や、独自のバックグラウンドを持つ出場者も多く、その人柄や考え方にも注目いただけます。

第二部では、企業の採用担当者と出場者が直接交流できる場を設けております。就職・転職・業務委託に向けた面談の機会を提供し、プレゼンテーションでは伝わりにくいスキルや熱意を直接感じていただけます。また、優秀作品制作者だけでなく、ノミネートされた卒業生も参加するため、より多くのマッチング機会を提供できる予定です。

「クリエイターズオーディション」は、デジタルハリウッド東京本校（御茶ノ水）および大阪本校（梅田）で開催します。関東圏・関西圏の企業様は採用活動にぜひご活用ください。

【開催概要】

■日時

東京会場 2026年3月19日（木）15:00～18:00（開場14:30）

大阪会場 2026年3月27日（金）15:00～18:00（開場14:30）

■内容

第一部 優秀作品発表会（CG/Web/インタラクティブコンテンツ/サービス企画/グラフィックデザイン/動画）

第二部 懇親会（名刺交換会）

■会場および定員

東京会場：デジタルハリウッド東京本校（定員：200名）

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア 3F/4F

JR「御茶ノ水」駅 聖橋口徒歩1分・東京メトロ「新御茶ノ水」駅 B2出口直結

大阪会場：デジタルハリウッド大阪本校（定員：70名）

大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田4F

JR「大阪」駅 徒歩5分・谷町線「東梅田」駅 4番出口直結

■企業様向け予約フォーム

東京会場予約フォーム :https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1737016070iNLuNbpj

大阪会場予約フォーム :https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1723961443WzPsKbdE

■参加費

無料

■出場者の制作作品ジャンル

3DCG

インタラクティブコンテンツ

サービス企画

Web

グラフィックデザイン

動画（東京会場のみ）

【デジタルハリウッド在校生・卒業生専用 求人プラットフォーム「Job Style Search（JSS）」について】

Job Style Search（JSS）に登録しているのは、これまでに接客・サービス業、専門職など、多様な分野で社会人経験を積んできた在校生・卒業生が多く在籍しています。社会人ならではの責任感・コミュニケーション力・課題発見力を土台に、デジタルハリウッドでCG・動画・Web・グラフィックなどの専門スキルを新たに習得した人材が登録しています。異業種での経験とクリエイティブスキルを掛け合わせた、即戦力候補と出会うことができます。今回の優秀作品発表者とのコンタクトもこちらから可能となっております。

https://jss.dhw.co.jp/

求人掲載・マッチング・採用まですべて無料でご利用いただけます。

【デジタルハリウッド（専門スクール）について】

https://school.dhw.co.jp/

1994年10月、デジタルハリウッド株式会社の設立と同時に東京・御茶ノ水に本校として開校。現在は東京の他、大阪・梅田にも開校。主に社会人を対象に、Web・デザイン・3DCG・VFX・映像・グラフィック等のプロを養成し、各産業界への就転職や独立を目指す通学の専門スクール。