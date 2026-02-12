HAPPY WOMAN FESTA 2026 HOKKAIDO

写真拡大 (全20枚)

株式会社ポロワッカ


Wellness × Empowerment　ー女性の生き方が、ここから変わるー


　HAPPY WOMAN 実行委員会北海道支部は、国連が定める「国際女性デー」（毎年3月8日）に合わせ、“女性の生き方を考える”イベント「HAPPY WOMAN FESTA 2026 HOKKAIDO」 を今年も札幌市内で開催します。開催4回目となる今回は、初の札幌市との共催。テーマは「Wellness × Empowerment ～女性の生き方が、ここから変わる～」。日本初の女性首相が誕生し大きな転換期を迎える今、女性の健康課題や多様化するライフステージの選択肢を「個人の問題」にとどめず、「社会課題」として捉え直すことを目的に開催し、女性が我慢せずに自分らしく生き生きと輝ける未来の創造を目指します。
　1日目の3月7日（土）のメイントークには、モデル・タレントの 梅宮アンナ氏 が登壇。2024年に乳がんを公表し、治療と向き合いながらも前向きに歩み続ける自身の経験を通して、人生の“曲がり角”をどう受け止め、しなやかに輝き続けるのか…これからの時代を生きる女性たちへのリアルなメッセージを届けます。


　2日目の3月20日（金・祝）は、イベント初となる札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）で開催。注目企画は、未来を担う大学生が“生理“に関する社会課題解決に挑む「HAPPY WOMAN 大学生サミット」。女子学生はもちろん、男子学生チームも参加し、「こうなったらいい！」新しい視点の解決アイデアを発表します。これまで“タブー視されてきた課題”をオープンに議論する姿は、ジェンダーを超えた“未来の当たり前”を感じさせる場となります。その他、健康チェックや男性も生理痛を疑似体験できる企業ブースなど、年齢・性別を問わず参加できる体験型コンテンツを多数展開予定です。


■開催概要


○１日目：《新さっぽろ会場》 3月7日（土）11:00～16:40　
　【メイン会場】BiVi 新さっぽろ 2F（BiVi PARK）


　【サブ会場】サンピアザ・デュオ 1F（アクティブサロン sawa）



【メイン会場】BiVi PARK

【サブ会場】アクティブサロン sawa

○２日目：《チカホ会場》 3月20日（金・祝）11:00～16:30


　【会場】チカホ（北３条交差点広場）



チカホ（北３条交差点広場）


※性別・年齢問わずどなたでも自由参加/無料（3月7日ワークショップは事前申込/一部有料）



HAPPY GIFT プレゼント

HAPPY WOMANを応援する協賛・協力企業から化粧水や健康食品などの“お土産”詰め合わせを、イベント２日間で総勢500名にプレゼント！







✦詳細は、HAPPY WOMAN 公式サイト(https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/hokkaido/)をご確認ください。


●１日目：《新さっぽろ》3月7日（土）｜ 心と体を整える体験と学びの1日


【メイン会場】スペシャルトークセッション｜13:30～14:15

『 “曲がり角”をチャンスに変える！しなやかに輝く… これからの私たち 』

乳がんの公表、治療ー
人生の“想定外”と正面から向き合いながら、
歩み続ける梅宮アンナさん。

不安、迷い、弱さ…そして、そこから見えてきた
「手放してもいいこと」「本当に大切にしたいもの」
身体の変化や年齢、ライフステージの転機をどう受け止めて、自分らしさへとつなげていくのか？

しなやかに輝く！“生き方のヒント”が詰まった時間をお届けします。




ゲスト 梅宮アンナさん（モデル・タレント）

進行 松本裕子（HAPPY WOMAN 実行委員会 北海道支部長/医療キャスター）

【メイン会場】ステージプログラム｜１.13:00～13:10 ２.14:40～14:50


イエスタガールズ
HAPPY YELLOW パフォーマンス

北海道イエロースターズを応援する公式チアチーム


「イエスタガールズ」によるダンスパフォーマンス





【メイン会場】ステージプログラム｜15:15～15:35


小野寺みゆきさん
HAPPY HARMONY ～心を整えるハープの調べ

ラマンブルーハープ教室代表 小野寺みゆきさんによる演奏





【メイン会場】BiVi PARK プログラム


なの花薬局ブース&ワークショップ

■健康チェック


身体に蓄積した老化物質をチェックする「糖化度測定」や「血管年齢測定」など、ちょっと気になるカラダのことを気軽にチェック！


■薬剤師/管理栄養士相談カフェ


■自分好みのアロマスプレー作りワークショップ


１.12:00-12:30 ２.12:50-13:20


３.14:30-15:00 ４.15:20-15:50


・定員：各回6名


・事前申込み/参加費用：500円 ※当日現金支払


✦お申込みはこちら(https://hwf2026-hokkaido-shinsapooro.peatix.com/)






HAPPYミモザフォトスポット

毎年好評のGANON FLORISTによるミモザフォトスポット。 ドレスコードの「幸せの黄色｜HAPPY YELLOW(R)︎」を身につけて撮影して下さい。






【サブ会場】アクティブサロンsawa プログラム


資生堂ブロッサミングプログラム～更年期世代のための美容プログラム

更年期は第二の人生の始まり！さらに自分らしい毎日を楽しむために…


▶︎女性ホルモンと心身の変化を学ぶ


▶︎更年期セルフチェック


▶︎更年期世代のスキンケア&メイクレッスン など


・時間：11:00～12:00　・定員：20名
・参加無料（事前申込み）


✦お申し込みはこちら(https://hwf2026-hokkaido-shinsapooro2.peatix.com/)





“恋するみそ玉” HAPPYワークショップ


身体を温めるビーツを使った、腸活にもぴったりなみそ玉作り！


▶︎ピンクとハートの“恋するみそ玉” 3個製作


▶︎レシピ・試飲付き


【講師】高橋朋子さん（フードコーディネーター/発酵食エキスパート1級、上級麹士）


・時間：１.15:00～15:40 ２.16:00～16:40


・定員：各回12名


・参加費用：1,500円 ※当日現金支払（事前申込み）


✦お申し込みはこちら(https://hwf2026-hokkaido-shinsapooro2.peatix.com/)



講師 高橋朋子さん

“恋するみそ玉” イメージ

●２日目：《チカホ》3月22日（金・祝）｜ “未来の当たり前” を予感させる１日


HAPPY WOMAN 大学生サミット2026｜11:00～12:20　※表彰式 14:40～

テーマ『Period to Future～生理から考える！私たちの未来』

前回の大学生サミットの様子

生理のことって、まだまだ“話しづらい”
未来を担う大学生たちが、生理のリアルな課題に向き合い、「こうなったらいい！」という解決アイデアをプレゼンテーション！
・生理の貧困 　・学校・職場での配慮
・環境やジェンダーの視点 など
“話しづらい”から、一歩先へ


一緒に、未来の“当たり前“を考えてみませんか？





〈大学生プレゼンター〉


星槎道都大学 / 藤女子大学 / 北海道医療大学 / 北海道大学 / 室蘭工業大学



〈コメンテーター/審査員〉


・伊久美亜紀さん（ライフスタイルプロデューサー/株式会社鈴木商会 執行役員部長）


・アンヌ遙香さん（フリーアナウンサー）


・寺本瑞絵さん（NTT東日本札幌病院 産婦人科医）


・山本沙織さん（「サンキュ！」元編集長/「はじめよう！フェムケア」パーソナリティ）



伊久美亜紀さん

アンヌ遙香さん

寺本瑞絵さん

山本沙織さん



進行/ファシリテーター

HAPPY WOMAN 実行委員会 北海道支部長/医療キャスター




〈審査員〉
・千葉拓子氏（北海道環境生活部 くらし安全局道民生活課 女性支援室長）


・引地志保氏（札幌市保健福祉局 ウェルネス推進部ウェルネス推進課 課長）


・深谷桃子氏（北海道大学DEI推進本部 特任准教授）


・井野千枝子氏（株式会社なの花北海道 専務取締役／事業管掌／人事部長／薬剤師）


・松岡絵里香氏（北海道コカ・コーラボトリング株式会社　広報・サステナビリティ推進課 課長）


・野村和孝氏（北都システム株式会社 総務部 総務人事グループ キャリアコンサルタント）




トークセッション１.｜12:30～13:10

『企業が創るWell-beingな社会　― 働く私のリアルボイス』

〈ゲスト〉


・池端佳代氏（株式会社なの花北海道 薬剤師／女性の健康サポーター／更年期指導士）
・野村優美氏（丸紅株式会社フェムテック担当部長／株式会社LIFEM取締役）
・金井友香里氏（株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ サステナビリティ推進室 室長）



〈進行〉


・松本裕子


トークセッション２.｜13:40～14:10

『“頑張りすぎない私”のコンディショニング　― からだと心を味方にする』

〈ゲスト〉


・伊藤沙菜さん（ブランドディレクター/株式会社イージーピージー 代表取締役）


・ひなた日姫さん（札幌ローカルタレント）




伊藤沙菜さん





ひなた日姫さん




大人の女性のための美しく整う『深』呼吸術｜15:00～ 15:20

〈講師〉


・山崎肇さん（呼吸トレーナー／理学療法士／株式会社WE-ing代表取締役）



〈進行〉


・松本裕子


トークセッション３.｜15:30～16:10

『50代からのHAPPYに生きるヒント　― 私らしく“今”を楽しむ』

〈ゲスト〉


・千堂あきほさん（俳優/タレント/北海道漁協女性部応援大使）


・りさねーぜさん（ライフスタイルインフルエンサー）



〈進行〉


・松本裕子




千堂あきほさん





りさねーぜさん




HAPPY-agingブース｜11:00～16:30


知って、試して、ちょっと幸せ。


女性の毎日を応援する企業パートナーブース



ブースをめぐって、スタンプを集めよう！先着300名様に企業パートナーからの“幸せなお土産”詰め合わせ〈HAPPY GIFT〉をプレゼント！





《出展予定》


●なの花薬局


・健康チェック：野菜摂取度測定や肌年齢測定など


・薬剤師/管理栄養士相談


●丸紅/LIFEM


・“生理痛”を擬似体験しよう“！


●明治


・「アミノコラーゲン」展示＆紹介


●大高酵素


・大高酵素「スーパーオータカ」お試しコーナー


●資生堂ジャパン


・パーソナルBカラー(R)︎診断で似合うカラーを見つけよう！


●富士製薬工業


・女性の健康、ライフステージに関する展示＆紹介


●鈴木商会


・リサイクル＆アップサイクルアイテムの展示


●イージーピージー


・MINDFULNESS BREAKFAST（入浴剤等）展示＆販売


●ネクイノ


・トイレの個室で生理用ナプキンが無料で受け取れる「トレルナ」展示



　他、協賛・企業パートナーブース


●札幌の街を“幸せの黄色”に染める！HAPPY YELLOWプロジェクト


日程：3月1日～3月31日（一部 2月下旬から）

札幌市内の商業施設、店舗、企業等にご協力頂き、『国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA』のシンボルカラー「幸せの黄色|HAPPY YELLOW(R)︎」にちなんだ商品の販売、空間に装飾を施す等して、札幌の街をミモザ色で彩り、女性の生き方や権利について考える機会を提供します。




〈協力企業パートナー〉

・なの花薬局
・北海道コカ・コーラボトリング
・SAPPORO VIEWTIFUL DINING
・ラ・ジェント・ステイ新さっぽろ
・北海道中央バス
・ホテルエミシア札幌
・札幌丸井三越 など







さっぽろテレビ塔「HAAPY YELLOW(R)︎ライトアップ」

日時：3月8日（日）18:00～19:00


国際女性デー当日、札幌のランドマークが１時間限定で黄色に輝きます！





- 主催：HAPPY WOMAN 実行委員会 北海道支部
- 共催：札幌市
- 特別協賛：株式会社メディカルシステムネットワーク（なの花薬局）
- 協賛：大和ハウス工業株式会社 / BiVi新さっぽろ / 丸紅株式会社 / 株式会社LIFEM / 株式会社明治 / 大高酵素株式会社 / 資生堂ジャパン株式会社 / 株式会社鈴木商会 / 富士製薬工業株式会社 / 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 / 株式会社commons fun / SAPPORO VIEWTIFUL DINING / 大正製薬株式会社 /北都システム株式会社 / ラ・ジェント・ステイ新さっぽろ / 株式会社和光 /
北海道中央バス株式会社
- 協力：星槎道都大学 / 藤女子大学 / 北海道医療大学 / 北海道大学 / 室蘭工業大学 / GANON FLORIST / 株式会社札幌丸井三越 / 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ / ホテルエミシア札幌 / 株式会社レバンガ北海道 / 株式会社69
- 後援：北海道(※) / 公益社団法人北海道看護協会 / 公益財団法人北海道対がん協会 / 北海道新聞社 / HBC 北海道放送 / STV 札幌テレビ放送 / HTB 北海道テレビ放送　/ UHB 北海道文化放送 / TVhテレビ北海道 / AIR-G'エフエム北海道 / 株式会社FM NORTH WAVE

※女性の健康や生き方に関するトークセッションと札幌テレビ塔ライトアップに限る


特別協賛




【注意事項】


・内容や出演者、タイムテーブルは予告なく変更になる場合がございます。


・お子様は保護者同伴の場合、ご入場頂けます。


・会場内外で発生した事故や盗難等は、主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。


・この内容は2026年2月現在の情報です。最新情報はHAPPY WOMAN公式サイト(https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/hokkaido/)をご覧下さい。


お問い合わせ

HAPPY WOMAN 実行委員会 北海道支部 《担当》白川・吉川 　Tel:011-624-0660　　　


Email：happywoman_hkd@porowakka.co.jp