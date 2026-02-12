「富士山の日（2/23）」と大観覧車 fuji Sky Viewの開業9周年を記念して「富士山の日感謝祭2026」を開催します

中日本エクシス株式会社

道の駅 富士川楽座を運営する富士川まちづくり株式会社（代表取締役：伊藤(いとう) 高義(たかよし)）と、大観覧車Fuji Sky Viewを運営する泉陽興業株式会社(代表取締役社長：山田(やまだ) 勇作(ゆうさく))、およびE1東名高速道路（東名）EXPASA(エクスパーサ)富士川（上り）を運営する中日本高速道路株式会社 東京支社(支社長：荒井(あらい) 靖博(やすひろ))・中日本エクシス 駿河支店（支店長：望月(もちづき) 邦裕(くにひろ)）は、「富士山の日」と大観覧車Fuji Sky Viewの開業9周年を記念し、令和8年2月21日（土）～令和8年2月23日（月・祝）に道の駅富士川楽座および EXPASA富士川（上り）で「富士山の日感謝祭2026」を開催します。

「富士山の日感謝祭」は、日ごろから施設をご利用いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込めて毎年開催しているイベントです。

EXPASA富士川（上り）のシンボルである大観覧車「Fuji Sky View」の開業記念日となる 2月23日（日）は、先着223名様の乗車料を無料にします。その他、記念イベントとして、期間中にはスピードくじやスタンプラリー、大道芸のパフォーマンスや富士市の名産品である「田子の月」の特設販売のほか、富士市の歴史ある郷土芸能「鵜無ヶ淵(うないがふち)の御神楽」と常葉大学生の和洋演奏コラボや静岡市立清水袖師中学校吹奏楽部による演奏など様々な催しを予定しています。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5505/table/748_1_34b46442def9eaaee4d6388f9aaf85df.jpg?v=202602121251 ]

＜前回の様子＞

わんわんサーカスの公演大道芸人によるパフォーマンススピードくじ大観覧車「Fuji Sky View」

◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。



▼ご利用はこちらから▼

https://datagarage.c-nexco.co.jp/dl/