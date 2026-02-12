『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカはタワーレコード株式会社と共同で『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度タワーレコードの一部店舗にて、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のイベント『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』を開催いたします。

2026年3月6日(金)～3月15日(日)までタワーレコード 渋谷店、梅田NU茶屋町店、計2店舗とタワーレコード オンラインにて『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』の開催が決定いたしました。

今回のイベントに向けて、イラストレーターの「むーらん」さんによる新規描き起こしイラストを使用したグッズを多数ご用意いたしました。

期間中、新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布などを予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS

開催期間：2026年3月6日(金)～3月15日(日)

開催場所：渋谷店/梅田NU茶屋町店/タワーレコード オンライン

店舗情報：https://tower.jp/store/

▼『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/bocchirocks-tower-muran/

▼タワーレコード オンライン特設ページ

⇒https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/12/4001

販売期間：2026年3月6日(金)～3月15日(日)

※タワーレコード オンラインのみ販売開始は10:00からとなります。

【『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』内へのご案内について】

混雑状況によって、入場制限や整理券の配布をする場合もございます。

あらかじめご了承ください。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

【イベント先行販売グッズ情報】

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)

単品：605円(税込)/BOX：4,840円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングブロマイド(全10種)

単品：275円(税込)/BOX：2,750円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングイラストカード(全8種)

単品：275円(税込)/BOX：2,200円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングダイカットステッカー(全8種)

単品：550円(税込)/BOX：4,400円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングアクリルキーホルダー(全8種)

単品：715円(税込)/BOX：5,720円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングアクリルスタンド(全8種)

単品：880円(税込)/BOX：7,040円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. 75mmホログラム缶バッジ(全8種)

価格：各770円(税込)

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド(全8種)

価格：各1,980円(税込)

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. マルチデスクマット(全4種)

価格：各3,960円(税込)

▼むーらんさんイラスト 集合 制服ver.&ライブ衣装ver. BIGジップトートバッグ(全2種)

価格：各5,478円(税込)

▼むーらんさんイラスト 集合 制服ver.&ライブ衣装ver. BIGアクリルスタンド(全2種)

価格：各3,300円(税込)

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. マグカップ(全4種)

価格：各1,980円(税込)

※1会計につき、トレーディング商品をBOXでのご購入は1BOX3点まで、もしくは単品でのご購入は入り数までです。BOXと単品での上限以上の併用購入は不可となります。その他商品つきましては各種3点までのご購入とさせていただきます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、「アニメイト」にて取り扱い予定となっております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただけますようお願いいたします。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

【特典情報１.】

▼イベント特典「ポストカード(全10種)」をプレゼント！

3月6日(金)～3月15日(日)の期間中、イベント会場にて対象商品を2,000円(税込)お買い上げごとにイベント特典「ポストカード(全10種)」をランダムで1枚プレゼント！

※タワーレコード オンラインと催事終了後のECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの販売は対象外となります。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※景品はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

【特典情報２.】

▼トレーディング商品をBOX購入で特典をプレゼント！

タワーレコード オンライン限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様には、先着にて特典グッズをプレゼントいたします。

※タワーレコード店舗での現地販売は対象外となります。

なお、イベント終了後よりECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)

1BOX購入で「むーらんさんイラスト 集合 ライブ衣装ver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「むーらんさんイラスト 集合 制服ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※イベント終了翌日からECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

▼Xキャンペーンも開催中！

『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」POP UP SHOP in TOWER RECORDS』の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト＆AMNIBUSとタワーレコード アニメ の公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「ポストカードコンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

「タワーレコード アニメ 公式Xアカウント」 https://x.com/TOWER_Anime

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス