【2026.2.25(水)、2.26(木)開催】マイクロインフルエンサーでも驚異のROI！韓国企業の成功事例から学ぶ「スモール予算戦略」とは

株式会社フラッグ

デジタルマーケティング事業を手がける株式会社フラッグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保浩章、以下、当社）は、2026年2月25日(水)、26日(木)に、インフルエンサーマーケティングの効果測定や選定に課題を持つ事業主・広告代理店様を対象とした無料ウェビナーを開催いたします。

インフルエンサー施策において、単にフォロワー数が多い人物を起用するだけの従来手法では、期待通りの費用対効果（ROI）を得ることが難しくなっています。予算確保が厳しさを増す中、担当者に今求められているのは、経験則や感覚に頼らず「低予算でも確実な成果」を導き出すための戦略的アプローチです。

本セミナーでは、インフルエンサーマーケティングソリューション「featuring」を提供する株式会社Featuring Japanからチャン氏をゲストに迎え、実際にスモール予算で高い成果を上げた韓国企業の成功事例を公開します。約1,800万人のデータに基づく選定がなぜ驚異的なROIを生むのか、そのリアルな実績と裏側を具体的な事例ベースで解説します。

●このような方におすすめ

・インフルエンサー施策を実施しているが、ROI（費用対効果）に課題を感じている方

・韓国の最新マーケティング手法に関心がある方

お申し込みページはこちら（フラッグのイベントページに遷移します）

https://www.flag-pictures.co.jp/event/20260225/

●セミナー概要

開催日時：

2026年2月25日(水) 14:00～15:00

2月26日(木) 14:00～15:00※録画配信

会場：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費用：無料

内容：

インフルエンサー施策における新たな課題と韓国のマーケティング市場

脱・フォロワー数至上主義。失敗しないインフルエンサーの選定基準とは

低単価でも驚異のROI！韓国企業の成功事例

●講演者紹介

張 恵榮（チャンへヨン）

株式会社Featuring Japan

JP Business Dev. マネージャー

大手企業における新規事業領域のマーケティング戦略およびスタートアップでのマーケティング実務経験を経て、日本・韓国市場におけるインフルエンサーマーケティング、Web広告運用、プロモーション企画など幅広い施策に従事。現在は、世界的に拡大を続けるインフルエンサーエコノミーの可能性に魅力を感じ、インフルエンサーの真の影響力を分析できるツールを提供する「Featuring」に参画。限られたリソースの中で成果を最大化する施策設計を強みとする。

栗田瑞希

株式会社フラッグ グロース戦略室

前職の事業会社、そしてフラッグでの営業経験を経て、現在はクライアント視点に立ち、新規サービスの開発とインバウンドマーケティングの強化を担当。また自身もインフルエンサーとしても活動するなど、ソーシャルメディアのトレンドやデジタルマーケティングの最新動向にも深い理解を有している。

フラッグはマーケティングコミュニケーションの無料セミナーを定期開催しています！

フラッグは最新のソーシャルメディアマーケティングの最新事例、ソーシャルメディアの活用方法などを中心に、マーケティング・プロモーション担当者の方々に向けた無料セミナーを定期開催しています。

過去の開催実績や今後のセミナー情報は以下よりご覧ください。

https://www.flag-pictures.co.jp/event/

●過去開催実績フィーチャリング社について

【会社概要】

会社名：株式会社Featuring Japan

所在地：東京都港区虎ノ門1－17－1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：張智薫

設立：2025年10月

URL：https://jp.featuring.co/

【事業内容】

「オンライン上のすべての影響力をデータ化し、ビジネスに役立てる」をミッションに、インフルエンサーの実際の影響力を数値化・データ化できる分析ツール「featuring」を提供しております。

属人化しやすく成果測定が難しいとされてきたインフルエンサーマーケティングを内製化し、データ化することで、チーム内でのナレッジ共有を促進。企業のマーケティング施策における客観的な意思決定を支援しております。

株式会社フラッグについて

【会社概要】

会社名： 株式会社フラッグ

所在地： 〒150-0011 東京都渋谷区東1-29-3 渋谷ブリッジ6F

代表者： 久保浩章

設立： 2004年1月

URL： https://www.flag-pictures.co.jp/

【事業内容】

■エンタメマーケティング事業（IPコンテンツ、テック＆プラットフォーム、メディア、グローバル）

■クロスインダストリーマーケティング事業（プロダクト＆サービス、コーポレートコミュニケーション、パブリック＆ローカル、グローバル）

■IPコンテンツプロデュース事業（コンテンツディベロップメント、ライセンシングビジネス）