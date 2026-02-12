【PARCO CITY】大丸・松坂屋の大人気企画が沖縄初上陸！ 北海道物産展 in PARCO CITY　2月21日（金）より　開催！

株式会社サンエーパルコ

サンエー浦添西海岸PARCO CITY（沖縄県 浦添市）では、2月21日（土）～3月1日（日）の期間、大丸松坂屋の北海道駐在バイヤーが監修「北海道物産展 in PARCO CITY」を開催いたします。 本企画は、大丸松坂屋百貨店の大人気企画として全国で開催しており、今回沖縄では初の開催となります。

会場には、海鮮弁当や、ロイズ（スイーツ）や六花亭（スイーツ）をはじめとして、沖縄初登場となる小樽洋菓子舗ルタオ（スイーツ）など、全国の大丸・松坂屋の北海道物産展を担当する名物バイヤー本田大助によりセレクトされた合計34店舗の北海道の絶品グルメが集います。

また、毎日10時、15時には30食限りの1,080円（税込）の海鮮弁当や、うにめしをご用意しております。沖縄ではここでしか味わえない絶品の北海道グルメを是非味わいにお越しください。

出店店舗のご紹介

汐音（札幌）

汐音蟹吹雪弁当 3,942円（税込）

毛ガニ、タラバガニ、ズワイガニの三種の蟹が贅沢に盛られた食べ応えのあるお弁当。

八軒苑（札幌）

北の肉王メガ盛り弁当 2,970円（税込）

サロマ黒牛モモステーキの赤身の力強さ、サロマ和牛のすき焼きの二種盛り贅沢なメガ盛り弁当。

ISHIYA（札幌）

白いロールケーキ 2,160円（税込）

北海道土産の定番「白い恋人」がロールケーキになって登場。

ロールケーキに加えて、新登場した「白い恋人チーズケーキ」も登場

六花亭（帯広）

マルセイバターサンド 830円（税込）

1977年の発売以来、北海道土産の定番として絶大な人気を誇る。濃厚なバターとホワイトチョコレートの甘さ、ラムレーズンの酸味が調和したリッチな味わい。

開催概要

イベント名称：北海道物産展 in PARCO CITY

会期：2月21日（土）～3月1日（日） 各日10:00～20:00

会場：サンエー浦添西海岸パルコシティ 1階 マーケットプラザ / 2階 センタープラザ

入場：無料