『リネージュ2M』ハッピーバレンタイン！英雄級クラス「キム ケイ」など獲得できる「ルナ バレンタイン シーズンウィーク」を開催！

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■[全体] 「ルナ バレンタイン シーズンウィーク」を開催！

【開催期間】

2026年2月11日(水・祝) 定期メンテナンス後 ～ 2026年2月25日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、シーズンパス「ルナ バレンタイン」やイベント ダンジョン「新年の幸運山」、イベントNPC「マスター ルナ バレンタイン(イベント)」から手に入るアイテムを材料に、「ルナ バレンタイン チョコレート大福(イベント)」を製作することができます。

「ルナ バレンタイン チョコレート大福(イベント)」を複数集めると、各村に出現するイベントNPC「レディ シャルネル(イベント)」から、英雄級クラス「キム ケイ」や希少級クラス「リバティー ライド」などと交換することができます。

「キム ケイ」「リバティー ライド」は、すべての武器種をサブとして装着することができます。

シーズンパス「ルナ バレンタイン」では、毎日挑戦できる「デイリー ミッション」と期間中1回ずつ達成できる「シーズン ミッション」があり、それぞれ達成することで専用のシーズンパスEXPを獲得することができます。

シーズンパスEXPを獲得しパス レベルを上昇させることで、「ルナ バレンタイン チョコレート大福(イベント)」の製作に必要な「ルナ バレンタイン チョコレート(イベント)」や「中級覚醒のポーション(刻印)」を獲得できるほか、オリジン ワールドでは「最上級クラス獲得券(11回)(イベント)」「最上級アガシオン獲得券(11回)(イベント)」「最上級集魂石(11回)(イベント)」など、リザーブ ワールドでは「上級クラス獲得券(11回)(イベント)」「上級アガシオン獲得券(11回)(イベント)」「上級集魂石(11回)(イベント)」などを獲得することができます。

イベント ダンジョン「新年の幸運山」はレベル30以上のキャラクターが挑戦できる1人用ダンジョンです。入場するとモンスターの群れが段階的に出現し、最後に登場するボス モンスター「コウフク」を倒すことで、「旧正月福袋(イベント)」がゲーム内郵便で届きます。

「旧正月福袋(イベント)」を使用すると、「ルナ バレンタイン チョコレート大福(イベント)」の製作に必要な「ルナ バレンタイン大福(イベント)」を獲得できるほか、「ピュアエリクサー(刻印)」「クリスタル(刻印)」「高級クリスタル(刻印)」を獲得することができます。

各村に出現するイベントNPC「マスター ルナ バレンタイン(イベント)」からは、「ルナ バレンタイン チョコレート(イベント)」10個を毎日1回、214アデナで獲得することが可能です。

そのほか、全てのワールドに「ルナ バレンタイン ティータイム クラス スキン」として、新たな英雄級のクラス スキン「キングス バトラー」と「クイーンズ メイド」を追加しました。それぞれ2026年2月11日(水・祝)定期メンテナンス後 ～ 2026年3月11日(水)定期メンテナンス前まで(予定)の期間限定で購入可能な専用の召喚および専用アイテムとの交換でのみ獲得することができます。

「キングス バトラー」を能力適用すると「防御力」や「トリプル抵抗」が増加するほか、固有スキル「コントロール ボディ」によって「スキルダメージ耐性」と「ダメージ リダクション」が増加します。

「クイーンズ メイド」を能力適用すると「命中」や「スキルダメージ増幅」が増加するほか、固有スキル「ポリッシュ ガード」によって「ダメージ耐性」が増加します。

「ルナ バレンタイン シーズンウィーク」や「ルナ バレンタイン ティータイム クラス スキン」の詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「ルナ バレンタイン シーズンウィーク」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/cm_story/view?articleId=698b0fb0d244e40fb0bb3203

≪2月11日(水・祝)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=698b9c5d7c40543cda126f9d

■[リザーブ]さらに強力な「覚醒ボス モンスター」や「上級死滅の香炉」などを実装！

【アップデート日時】

2026年2月11日(水・祝) 定期メンテナンス時

【概要】

2月11日のアップデートでリザーブ ワールドに、新たに「覚醒ボス モンスター」や「上級死滅の香炉」、ノーマル ダンジョン「破壊された城砦」「激戦の島」に「レベル78区域」を追加しました。

「覚醒ボス モンスター」はアデン大陸の各地に、通常のボス モンスターよりも強力な能力を秘めたボス モンスターです。通常のボス モンスターが出現する際、一定確率で代わりに「覚醒ボス モンスター」が登場します。通常ボス モンスターよりも強力な分、討伐時にドロップするアイテムも、より豪華な内容となっています。

「上級死滅の香炉」は通常の死滅の香炉よりも強力なモンスターの群れが出現しますが、より多くのEXPとアデナ、特別な報酬を獲得することができる死滅の香炉です。

「覚醒ボス モンスター」討伐時に獲得できる「上級死魂のエッセンス」を集めることで「上級死魂の壺(刻印)」を製作することができます。「上級死魂の壺(刻印)」から獲得できる各種「上級死魂の香」を、対応する死滅の香炉にて消費することで、「上級死滅の香炉」を開始することができます。

「上級死滅の香炉」の最後のモンスターの群れを討伐すると、ボス モンスター「イーブルネイル」が登場し、討伐することで、「イーブルネイル」を攻撃したキャラクター全員が「死魂の啓示書(刻印)」を獲得することができます。

≪[リザーブ] 2月11日(水・祝)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=698b9c5e374b7a5125031e83

■「『最前線より、甘い真心を。～リネツーバレンタイン2026～』キャンペーン」開催

【開催期間】

2026年2月11日(水・祝) ～ 2026年2月14日(金) 23時59分まで (予定)

【概要】

バレンタインデーを記念し、共に冒険している仲間や、推しキャラクターへの想いをXに投稿して抽選で3名様にゲーム内アイテムをプレゼントするキャンペーンを実施します。

【賞品】

抽選で3名様に以下ゲーム内アイテムをプレゼント

<オリジン>

マスター クラス獲得券(11回)(イベント)1個

マスター アガシオン獲得券(11回)(イベント)1個

豪華なアーティファクト獲得券(11回)(イベント)1個

上級乗り物召喚(11回)(イベント)1個

<リザーブ>

豪華なクラス獲得券(11回)(イベント)1個

豪華なアガシオン獲得券(11回)(イベント)1個

豪華な集魂石(11回)(イベント)1個

乗り物獲得券(11回)(イベント)1個

【参加条件】

1. リネージュ2M公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. キャンペーンポストを引用リポストし、ハッシュタグ「 #リネツーバレンタイン2026 」を付けて一緒に冒険している仲間や推しキャラクターへの想いをポスト

≪「『最前線より、甘い真心を。～リネツーバレンタイン2026～』キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=698bf0b0d244e40fb0bb31e0

