【ABC-MART】相性のいいお気に入りの一足を選びたい！通学ローファーはこれで決まり

株式会社エービーシー・マート

厳しい冬の寒さも徐々に和らぎ、春の訪れを少しずつ感じる時期。それは同時に、新生活に向けて準備を始める人が増える時期でもあります。

そこで多い悩みが、今まで着た事がない制服や、履いた事がない学生靴を選ぶポイント。

毎日、通学で使う物だからこそ「間違いのない一足で学生生活を楽しみたい!」それは誰もが思う事だと思います。通学靴は、学校に通うことが楽しくなる毎日のモチベーションアップに重要なアイテムとして失敗しないアイテムチョイスが重要になります。

■サイズフィッティングの極意

ローファーのサイズ選びで最重要なのが、スニーカーと違い「紐で調整できない」こと。まず大前提なのはその時の足にちょうど良いサイズを選ぶ事です。成長を見越したサイズアップは、かかとの浮きが原因で抜けやすかったり、摩擦で靴擦れを起こす原因になります。踝が当たらないかもポイントです。

サイズを選ぶ際は、かかとを靴の後方にしっかり合わせ、足の親指と小指の付け根が靴の幅の一番広い部分で隙間なく固定されているか、また甲の高さに隙間が無くフィットしているかが重要になります。

またほとんどの方が、スニーカーよりも0.5～1cmほどサイズが小さくなるのもポイントです。

■定番とトレンドのバランスで気分が上がる一足を選ぶ

どんな制服にも合い最もフォーマルなのは、やはり王道のブラック。間違いのない定番で安心です。

女の子には、ネイビーやグレー、上下カラー違いを組み合わせた制服の増加でブラウンやワインカラーの人気が急増していて、足元を少し明るく見せる事で10代の明るさや元気さを後押しします。

また校則に差がありますが、厚底ローファーも韓国風制服スタイルなどの人気で盛り上がりを見せています。

■見た目は同じでも足入れでわかる履き心地の違いにビックリ

昔ながらの定番的な革靴としてのローファーはもちろん健在ですが、より通学やお手入れにポイントを置いた機能系ローファーがここ数年で一気に増えたのがとても印象的。軽量で屈曲性の良い靴底を採用し長時間の歩行でも疲れにくさをサポートするタイプや、素材の硬さで足が痛くなりやすい方向けにライニングと呼ばれる内張りに柔らかいメッシュ素材を採用しているタイプ、耐水性のある人工皮革を使用して汚れてもお手入れが簡単なケアで済んでしまうタイプまで、見た目は同じでも実は違いのある機能系ローファーが人気です。

・ABCマートでは機能やカラーが豊富な学生ローファーを紹介します！

■素材の柔らかさとホールド感抜群の新作ローファー3選

HAWKINS

やわピタローファー BLACK

6,490円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6882800001043/

HAWKINS

やわピタローファー DK.BROWN

6,490円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6882800002043/

HAWKINS

やわピタローファー SMOOTH BLACK

6,490円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6882800003043/

■お手入れラクチン、水洗いOKな洗えるローファー4選

HAWKINS

洗えるローファー BLACK

5,390円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g5735810001047/

HAWKINS

洗えるローファー DK.BROWN

5,390円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g5735810002048/

HAWKINS

洗えるローファー BLACK

5,390円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6882800003043/

HAWKINS

洗えるローファー DK.BROWN

5,390円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g5735820002043/

■まるでスニーカー!?軽くてクッション性◎なローファー4選

HAWKINS

マジ軽ローファー BLACK

6,490円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6086170001047/

HAWKINS

マジ軽ローファー DK.BROWN

6,490円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6086170002047/

HAWKINS

マジ軽ローファー BLACK

6,490円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6882800003043/

HAWKINS

マジ軽ローファー DK.BROWN

6,490円（税込）22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6090700002043/

■通学だけじゃない!普段使いにもばっちりハマるローファー5選

HAWKINS

オリバーローファー BLACK

10,890円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6870600001018/

ROCK PORT

クラシックローファー ペニー DK BROWN

17,600円（税込）24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6342990001018/

HARUTA

ヒールアップローファー BLK

6,930円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g4227440001044/

HARUTA

ヒールアップローファー ジャマイカ

6,930円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g4227440002044/

HARUTA

ローファー BLACK

11,550円（税込）22.5cm~24.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6648540001044/

HARUTA

ローファー DK.BROWN

11,550円（税込）22.5cm~24.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6648540002044/

■サイズに迷う方はこちら！オンラインで購入して店舗で受取

ABCマートではECサイトの商品をECサイトで購入後、店舗でご試着してお受取が可能な店舗受取サービスをご用意しております。サイズが合わない場合はサイズ交換やキャンセルも可能で安心してお買い物を楽しんでいただけます。

詳細ページ：https://www.abc-mart.net/shop/pages/uketori.aspx

■初めて選ぶ一足がお気に入りの一足になるように

サイズを選ぶときに生まれがちな「サイズがあっているかわからない」という迷い。紐が無くサイズ選びや足合わせが難しいローファー。

シリーズやメーカーによっても幅の広さや屈曲性、素材の柔らかさまでそれぞれ違いがあり、足の相性も違います。

新生活で初めて履く事になるローファーが、その後のお気に入りになるようにぜひ、店頭やオンラインストアをチェックしていただけると嬉しいです。

ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/

■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）