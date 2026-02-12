ホラーゲーム『夜勤事件』とZOZOTOWNがコラボレーション！ゲームの世界観を落とし込んだ限定アイテムを2月17日より販売

株式会社ZOZO

ゲームクリエイター・Chilla's Art（チラズアート）が手がけるホラーゲーム『夜勤事件』（※1）とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、2月17日（火）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。本企画は、映画『夜勤事件』（※2）の公開を記念したコラボレーションです。

今回販売するのは、『夜勤事件』のロゴをあしらったソックスをはじめ、チラズアートのマスコットキャラクター「チラ丸」をイメージしたスリッパ、同作に登場する先輩店員「船橋先輩」の顔を大胆にプリントしたフーディなど、全11型のアイテムです。同作特有の不気味さや恐怖感をデザインやカラーリングに反映しながらも、日常のファッションとしても取り入れやすいバランスを意識したラインナップを展開します。

（※1）コンビニエンスストアの夜勤バイトで働く女子大生が不可解な現象に遭遇する短編ホラーゲーム

（※2）2026年2月20日（金）公開

・受注販売期間：2026年2月17日（火）正午 ～ 2026年3月9日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2197392

※2月17日（火）正午より商品公開

・お届け時期：2026年6月中旬予定

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN チラ丸刺繍Tee（2種展開）：6,600円（税込）※画像は「ZOZO箱」ver.

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN ロゴプリントロンT：7,700円（税込）

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN 船橋先輩Hoodie：9,900円（税込）

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN ビデオBOX入りソックスセット（ロゴ＆船橋先輩）：4,400円（税込）

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN 呪いのビデオポーチ：4,950円（税込）

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN チラ丸 ZOZOブラックぬいぐるみスリッパ：6,600円（税込）

チラズアート「夜勤事件」 × ZOZOTOWN 呪いのビデオステッカーセット：2,530円（税込）