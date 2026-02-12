次世代金融カンファレンスMoneyX 2026のCo-Producer（協力）に、株式会社テレビ東京が参画決定

株式会社CoinPost

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が 2026 年 2 月 27 日（金）に、ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

一般社団法人 WebX 実行委員会が主催、円建てステーブルコインを発行する JPYC 株式会社、3 メガバンクグループが出資するフィンテック企業の Progmat, Inc.、SBI ホールディングス株式会社および暗号資産メディアの株式会社 CoinPost が企画・運営を担当する本カンファレンスに、株式会社テレビ東京が Co-Producer（協力）として参画いたします。

▼MoneyXとは

MoneyXは、ステーブルコインの正式認可や改正資金決済法の施行を背景に、「通貨そのものの進化と社会実装」をテーマとして開催される次世代金融カンファレンスです。通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通し、活用されていくのかという実装面に焦点を当て、ステーブルコインやトークン預金、地域通貨、デジタル証券など多様なテーマを通じて “通貨の再定義” を描き出します。産官学のリーダーたちが議論を行うとともに、参加者にはネットワーキングと知見共有の場を提供します。

開催日： 2026年2月27日（金）10:00～18:00

会場：ザ・プリンスパークタワー東京

主催： 一般社団法人WebX実行委員会

Co-Produced by（協力）： JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost / 株式会社テレビ東京

公式サイト：https://moneyx-asia.com/ja/ (https://moneyx-asia.com/ja/)

▼問い合わせ先

MoneyX事務局（moneyx@webx-asia.com）