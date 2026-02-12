『ベルセルク』ラベル・ウイスキー抽選にて販売！2月27日より抽選開始！
『ベルセルク』第4弾となるウイスキーは
どんな飲み方でも楽しめる、タリバーディン2013。
ダークファンタジーの金字塔として、日本のエンターテインメント史に燦然と名を刻む『ベルセルク』（著：三浦建太郎）。重厚な物語構成、魅力に満ちたキャラクターたち、圧倒的かつ緻密な作画、そして他の追随を許さない独創性。
読む者の心に深い衝撃と感動を刻み、日本のみならず世界中の読者を魅了し続ける作品です。
今回でWHISKY MEWからのリリースは第4弾となる『ベルセルク』ラベル・ウイスキー。このラベルに選んだウイスキーは、ゲール語で「丘の上の荒地」という意味をもつタリバーディン。そのイメージは、ベルセルクの舞台となる荒野や戦場を連想させます。
タリバーディン2013は、甘くフルーティーな香りに、シナモンのスパイスとドライフルーツ、ナッツのニュアンス。バニラとスパイスが溶け合うリッチな味わいで、ややウッディーな余韻が長く続く、ストレートからハイボール、お湯割りまで楽しめるウイスキーです。
一日の終わりにじっくりと味わいたくなる、完成度の高いウイスキーを是非お楽しみください。
＜商品概要＞
『ベルセルク』ラベル／タリバーディン2013
販売価格：税込み17,600円
総本数168本。700ml。熟成年数12年。アルコール度数54.4％
原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）
＜抽選販売＞
抽選予約受付期間：
2026年2月27日（金）12:00～3月6日（金）23:59
抽選販売数：122本
※抽選により当選した方への販売となります。
※お一人様、2本までのお申し込みとなります。
＜購入方法＞
ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】
※抽選により当選した方への販売となります。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※返品不可。
※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。
＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞
ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。
世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。
著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。
【WHISKY MEW】サイトで発売中です。
＜WHISKY MEWとは＞
世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。
スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。
