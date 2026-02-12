『パンのフェス』10周年の感謝を込めて、アニバーサリー企画実施決定！「パンのフェスアワード2025」中間結果も発表！
レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社は、2026年3月6日（金）から8日（日）開催の「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」において、10年目を盛り上げるアニバーサリー企画を実施いたします。あわせて、現在事前投票を受付中の「パンのフェスアワード2025」中間結果を発表いたします。
『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。
今回で記念すべき10周年を迎える『パンのフェス』。 この特別なアニバーサリーイヤーを祝うべく、これまでのスケールをさらに超えた、"過去最大級"のパンの祭典として開催いたします。
■ 『パンのフェス』10周年アニバーサリー企画
2016年に横浜赤レンガ倉庫で産声を上げた『パンのフェス』は、今回で記念すべき10周年を迎えます 。これまで160万人以上の方々にご来場いただいた感謝を込め、今回は「パン屋さんエリア」を2つに拡大し、過去最大級のスケールで開催いたします 。このアニバーサリーイヤーを皆様と一緒に盛り上げるべく、会場を巡って楽しめる2つの参加型コンテンツをご用意しました。
1.10周年アニバーサリー・スタンプラリー
会場内のパン屋さんを巡り、お気に入りのパンを見つけながら特典をゲットできる回遊型企画です 。今回はスタンプの収集数に応じて、2種類の限定ノベルティをご用意しました 。『パンのフェス』の歴史が詰まった「パン屋さんエリア<レッド>」と、これからの『パンのフェス』をさらに彩る「パン屋さんエリア<ブルー>」の両方を巡って、特典をゲットしよう！
概要：各パン屋さんで1会計ごとに会場パンフレットにスタンプを1つ押します。集めたスタンプの数に応じて特典をお渡しします。
特典：
・スタンプ5個： 『パンのフェス』10周年記念オリジナル缶バッジをプレゼント
・スタンプ10個： 『パンのフェス』オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント
特典お渡し場所：イベントエリア内インフォメーションブース
※特典はなくなり次第終了
※画像はイメージです
2. 10周年特別メモリアル展示 ＆ みんなで描くメッセージコーナー
これまでの10年間を振り返るとともに、来場者の皆様と一緒にひとつの作品を作り上げるメモリアルコーナーです。
・特別メモリアル展示：これまでの『パンのフェス』の歴史を、当時の会場の様子やパンのフェス実行委員会メンバーからのコメントなど、様々な視点から振り返る展示を実施します。展示の詳細は当日までのお楽しみ。ぜひ会場でご覧ください。
・メッセージコーナー：会場内に設置されたボードに、パンへの想いやこれまでの『パンのフェス』の思い出、10周年お祝いコメントなどを自由に書き込んでいただけます。皆様から寄せられた温かいコメントがボードを彩ります。10周年の祝祭を盛り上げる特別なボードを一緒に作り上げましょう！
設置場所：イベントエリア（赤レンガパーク）
「パンのフェスアワード2025」中間結果
「パンのフェスアワード2025」：https://pannofes.jp/award2025/(https://pannofes.jp/award2025/)
「パンのフェスアワード」は、2021年に誕生したパン好きのパン好きによるパン好きのためのパンのアワード（賞）です。前回「パンのフェスアワード2024」は、パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）の「将軍珈琲と奥久慈卵のとろ～りクリームパン」がグランプリを受賞しメディアでも話題となりました。
6回目を迎える「パンのフェスアワード2025」では、2025年1月～2025年12月に新発売されたパンが対象。各出店パン屋さんを事前に訪れたお客様や、『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』来場者の投票をもとに、「グランプリ」「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の4種類の賞と特別賞として「ぱんてな賞」を決定いたします。 栄えあるグランプリはどのパンに！？
「パンのフェスアワード2025」中間結果は、上位10店のパン屋さんを発表いたします。
・「パンのフェスアワード2025」 中間発表 ※五十音順（2026年2月12日現在）
・KAIDObooks&coffee「生スコーン オリジナル」
・cookhouse「珈琲クリームパン」
・#クリチ食べた？Ferdinand &Vsw「NY#クリチ(プラリネ絡むビターなレモン)」
・Komorebi Table （エピナール那須）「カリクロ（LEMON＆HONEY）」
・スコーン専門店プティコアン「はじまりのスコーン ～キャラメルクラウン～」
・パン工房ぐるぐる「"完熟いちご"と奥久慈卵のとろ～りクリームパン」
・パン香房ベル・フルール「源氏キャラメリゼ withアルザス ～塩とキャラメルとわたし～」
・BAKERY HINATA「極ひなたの塩ぱん」
・ベーカリー ペニーレイン「ロックンロール」
・Lycka「生スコーン」
【「パンのフェスアワード2025」実施概要】
１.事前投票期間：3月5日（木）18時まで
「パンのフェスアワード2025」特設サイト（https://pannofes.jp/award2025/(https://pannofes.jp/award2025/)）より投票受付
２.『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』会場投票期間：3月6日（金）～ 3月8日（日）14時締切
イベント会場にて配布するQRコードから投票いただきます。
※１.の期間を1票1pt、２.の期間を1票5ptとして集計いたします。
※各期間中の同一アドレスからの複数投票できません。
『パンのフェス』会場で投票された方にはイラストレーターmomoさんがデザインしたオリジナルステッカーをプレゼント！
※投票画面を確認させていただきます。
※各日先着順ですので、予めご了承ください。
「パンのフェスアワード2024」 表彰式
◆「パンのフェスアワード2025」エントリー商品
※2026年2月12日現在
麻布十番モンタボー「職人の極上カレーパン」
淡路島金賞カレーパン サンハート「さつまいもチーズカレーパン」
ANDE＜アンデ＞「甘熟王バナナデニッシュ」
ウクライナのお店NATALYA「パンプシュカ」
おりひめandひこぼし「ストロベリーチーズケーキベーグル」
KAIDObooks&coffee「生スコーン オリジナル」
Casa del Pane「フォカッチャ（ローズマリー）」
カノムパン「シナモンロールサンド」
カフェプラネットショコラ「チーズプレッツエル」
キィニョン横浜江田店「メープルスコーン」
希望の丘ベーカリー タパン「朱鞠あんクリームチーズ」
CUBE THE BAKERY「レモチョコドーム」
cookhouse「珈琲クリームパン」
#クリチ食べた？Ferdinand &Vsw「NY#クリチ(プラリネ絡むビターなレモン)」
GOLD BAGEL「あおさ北海ホタテクリチ」
コックテイルハンバーガーズ「コックテイル・クラシックチーズバーガー」
古民家ベーカリー＆カフェ メロンじいさん「静岡ちゃチャ茶」
米粉パンCUBREAD「しらポテパン」
Komorebi Table （エピナール那須）「カリクロ（LEMON＆HONEY）」
佐世保アメリカンベーグル「プレッツェルチョコベーグル」
サンドイッチのお店Merci「【復刻】まぼろしのクロックマダムサンド」
ShimizuChef.Lab「生クリーム塩パン「Guilt（ギルティ）」」
SHALALA BAKERY「ズワイガニとかにみそソースとモッツァレラチーズのデニッシュ」
自由が丘ベーカリー「高糖度LINDAトマト×自家製ジェノベーゼ」
進和学園 サンメッセしんわ「まるごと石焼き芋ぱん」
スコーン専門店iro「はちみつバター」
スコーン専門店famfam「スコーンクリームサンド いちじくの奏」
スコーン専門店プティコアン「はじまりのスコーン ?キャラメルクラウン?」
製パン麦玄「アップルパイクロワッサン」
東京べーぐる べーぐり「フォンダンテリーモべーぐる」
Donuts mania「THE 王道クリーム生ドーナツ」
NANA-Canele' ななカヌレ「Nutty cafe Break （ナッティ・カフェ・ブレイク）」
ネコノヒゲ「やみつきガーリックスコーン」
ばくｔｏＰａｎ「アーモンド香るフルーツたっぷり結いロール」
パン工房ぐるぐる「”完熟いちご”と奥久慈卵のとろ～りクリームパン」
パン香房ベル・フルール「源氏キャラメリゼ withアルザス ～塩とキャラメルとわたし～」
パンプラス「白食パン」
パン屋むつか堂「博多めんたいフランちゅ」
between bagel「ベーグルクロワッサンあまおう苺」
HITOKAMI「【和洋の乱】2種食べ比べ 」
ブーランジェリー アツシ「ハニーフロマージュ」
ブーランジェリー クーロンヌ「ムッシュのおやつ」
ブーランジェリーラミュエール「生チョコブレット」
PLUSOUPLE「鎌倉味噌のパン・シュクレ」
ベーカリー ペニーレイン「ロックンロール」
Bakery ON！「信州りんごの牛乳ぱん」
BAKERY HINATA「極ひなたの塩ぱん」
ベーカリー三日月「もちクロ大納言」
本郷ベーカリー「想い出のティラミスパン」
丸善パン「小都（こまち）」
Miss Scorne「Honey Belle（ハニーベル）」
八ヶ岳ブレッド コーナーポケット「いちごミルクのサンジュニ」
ら・さんたランド「良縁うぐいす豆パン」
LAVIGNE AKIKO「くるみ極生食パン」
ラウンド食パン工房パンデマルタ「メープルマルタ」
Lycka「生スコーン」
Le GOLDEN CROISSANT（ル ゴールデンクロワッサン）「ぺったんこクロワッサン」
ル ビアン「瀬戸内レモンパン」
レピジャポネ「釜揚げシラスとオレガノのフォカッチャ」
Local bakery shonan「胡桃パンにブルーチーズと蜂蜜 ブラックペッパーを忍ばせて」
ロータスバゲット「Red brickメロンパン」
【最速・優先チケット好評販売中！】
チケットはこちらから！：https://w.pia.jp/t/pannofes/(https://w.pia.jp/t/pannofes/)
■最速入場券＆オリジナルトートバッグ
「パン屋さんエリア」に第一部開場時間（11:00）より30分早く入場できるチケットにオリジナルトートバッグが付いたになった毎年大人気のセットが好評発売中！30分早く入って、お目当てのパンをいち早くゲットするチャンス！
料金：4,200円（税込）
本体サイズ：約W450xH430xD150mm
素材：コットン100%
※予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■パンのフェスアワードパン食べ比べセット&優先入場券
現在事前投票受付中の「パンのフェスアワード2025」（https://pannofes.jp/award2025/）に
エントリーしているパンをちょっとずつ楽しめる！各店舗の新作パンを食べ比べできる詰め合わせセットと、
優先入場券が付いたお得なチケットを数量限定で販売いたします。
料金：4,200円（税込）
■「パンのフェス」オリジナルバターナイフ&優先入場券
「パンのフェス」のロゴが入ったスペシャルデザインの特製バターナイフ！
熱伝導によってバターを溶かし、滑らかに切ったり塗ったりできます。
横置きにしても先端がテーブル面に触れないように設計されており、立てておけるのも大変便利です。
こちらのチケットでしか購入できない数量限定商品です！
料金：4,200円（税込）
本体サイズ：全長150mm
箱サイズ：185×54×30mm
材質：アルミニウム
記念すべき10周年、皆様に最大限楽しんでいただくため「パン屋さんエリア」が2エリアにパワーアップしてお届けする『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』に、どうぞご期待ください。 イベントの詳細は、『パンのフェス』公式サイトにて順次公開してまいります。
『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』開催概要
■名称 『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』
■開催日 2026年3月6日（金）・7日（土）・8日（日）
■時間 11:00～17:00 ※最速入場10：30より
■会場 横浜赤レンガ倉庫イベント広場／赤レンガパーク
（〒231-0001神奈川県横浜市中区新港 1-1）
■入場料 無料
※パン屋さんエリアのみ一部入場時間帯は有料
一部 11：00～13：30（現金：1,000円 キャッシュレス：900円）
二部 14：00～17：00 無料
■主催 パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）
特設サイト：https://pannofes.jp/event/pannofes2026/(https://pannofes.jp/event/pannofes2026/)
公式サイト：https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)
公式X：https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)
公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)