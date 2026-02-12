【参加者募集】4月2～3日にマレーシア金融研修ツアーを開催！経営者向けの世界基準の資産形成がわかる

United BM Wealth Limited

資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、経営者や投資家、富裕層向けにマレーシアや香港で金融研修ツアーを開催しております。

当研修では、オフショア投資の魅力や海外プライベートバンクのメリットなどを、つみたてNISAや国内の生命保険商品、プライベートバンクなどと比較して紹介します。ご参加いただくと税金や手数料、相続、円安などを比較して、国内と海外のどちらに投資したほうが長期的な資産形成につながるのかわかります。

通常は所属アドバイザーのコミュニティ限定でご案内しておりますが、本リリースをご覧になられた方にも【人数限定】で募集する運びとなりました。日本の証券マンや銀行マンが教えてくれない、世界基準の資産形成をお伝えしますので、ぜひご検討くださいませ。

【マレーシア金融研修ツアーの概要】

- 日時：4月2～3日（木～金）- 場所：マレーシア クアラルンプール- 申込期限：2026年2月28日（土）- 参加費：50,000円（税込）

▼ツアー詳細・ご質問はこちらから

https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

あくまで資産形成のアドバイスを目的とした研修ツアーであり、金融商品のセールスを行うことはございません。

過去のマレーシア金融研修ツアーの様子

過去のマレーシア金融研修ツアーの様子

マレーシア金融研修ツアーでは、経営者や投資家を対象に、海外の金融商品を活用した資産形成の考え方について紹介しています。具体的にはRL360°やドミニオン、サンライフといったオフショア投資商品を例に、日本と海外の資産運用の仕組みの違いや、それによって生まれるメリットを解説しています。

参加者の多くは、つみたてNISAや国内プライベートバンクなどの日本国内の制度を活用しています。ただ、海外制度まで視野に入れて資産形成を行っている方は多くありません。そのため、オフショア投資ならば選べるファンドが多いことや、日本とは異なる運用戦略が取れることを説明すると、毎回制度の違いに驚かれる方が多く見られます。

また、日本と海外のプライベートバンクでは、金融機関の収益構造が異なります。日本では売買手数料を中心に収益を得るモデルが一般的なため、必ずしも顧客の長期的な利益と一致しない商品が提案されるケースもあります。

一方、海外ではEAM（External Asset Manager）と呼ばれる機関をとおして運用されることが多いです。EAMは資産の成長に応じて報酬が決まるため、顧客の利益と運用側の利益が一致しやすい特徴があります。

つまり、顧客の真の「長期的な資産成長」を重視しているのが、海外の資産運用です。当研修では、こうした海外の資産形成の仕組みを、経営や節税、相続などのテーマも交えながら解説していきます。

▼ツアー詳細・ご質問はこちらから

https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

マレーシア金融研修ツアーに価値を感じられる方

マレーシア金融研修ツアーの価値を感じられる方は、以下のとおりです。

- つみたてNISAの利回りや非課税枠に限界を感じている経営者- 国内プライベートバンクの手数料や提案商品に不満がある投資家- 節税のために海外移住を視野に入れている経営者- 円安やインフレ対策として海外に資産を移したい投資家

このような方たちは、資産形成の悩みを解決するためのヒントが見つかります。ほぼ毎回満席になる研修ツアーですので、ぜひお早めに公式LINEからご相談ください。

▼ツアー詳細・ご質問はこちらから

https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

United BM Wealth Limitedについて

United BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島に籍を置く資産形成コンサルティング会社です。海外プライベートバンクやオフショア投資をとおして、アジア地域の日本人の資産形成をサポートしています。

現在ではお金の勉強会『知って得するお金の話』の開催、オフショア投資のWebメディア『海外積立の比較研究』の運営などを行っております。オフショア投資においては、海外向けの金融商品ということもあり、まだまだ日本では情報が少なかったり、誤った情報が出回ったりしているのが現状です。

当社はこれまでオフショア投資のよい面・悪い面をすべて正直にお話しし、たくさんの方に後悔しない資産形成のアドバイスをしてきました。顧客の利益を第一に考え、中立の立場からサポートしていますので、ぜひUnited BM Wealth Limitedにご相談ください。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com