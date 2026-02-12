「記録」と「復元」を駆使する2Dパズルアクション『FILMECHANISM』に大型アップデート！新機能「エディットモード」のアップデートを実施しつつ、お買い求めしやすい新価格へ！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、現在Nintendo Switch(TM)／Steamにて配信中の2Dパズルアクションゲーム『FILMECHANISM』について、本日2月12日(木)より新価格への改定と大型アップデートを配信を行いました。

今回のアップデートと価格改定を機に、ぜひお買い求めいただければと思います。

『FILMECHANISM』は、「記録（レコード）」したステージの状態を「復元（リストア）」してクリアを目指す2Dパズルアクションゲームです。様々なギミックが隠された200を超えるステージの数々を、不思議かわいいカメラ星人「レック」とともに解き明かし、ゴールを目指します。ゆるかわキャラ“レック”や8bit風なグラフィック、癖になる音楽とは裏腹に、ギミック動作前後の状態を解き明かすパズル脳と状況に合わせて動くアクション脳をフル活用する、脳トレに効く作品に仕上がっています。アップデートで追加される新モードでは、自身でステージを作ることが可能に。ギミックの更なる理解とパズル脳を駆使してオリジナルステージを作成しよう！

【各種販売ページはこちらから】

Nintendo eShop： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042132.html

Steam： https://store.steampowered.com/app/1608270/FILMECHANISM/

■『FILMECHANISM』価格改定実施！

新価格では従来の半額以下を定価に定め、よりお買い求めのしやすい価格となりました。

日本円価格では、Nintendo Switch(TM)／Steamの両プラットフォームにて

定価 \ 2050 から \ 980 となります。

よりお手軽な価格で『FILMECHANISM』をお楽しみください。

※本価格改定はそれぞれの配信地域にて行われます。価格改定後の価格につきましては各ストアページをご確認ください。

■『FILMECHANISM』 大型アップデート！

今回のアップデートでは、新モードとして「エディットモード」が追加されました。

「エディットモード」では、ゲーム内に存在する全てのブロックやギミックを駆使し、オリジナルのステージが作成可能です。

また、そのステージをオンライン上に公開し、他のプレイヤーがダウンロード、実際に遊ぶことが可能です。

誰も思いつかないようなギミックの新たな活用などが、ステージ作成から生まれることを楽しみにしています。

アップデートに伴い、新しいギミックが追加されました！

また、オンラインでのステージ公開を通して、25種以上の新規オフィシャルステージをご用意しました。新たなギミックの使用例を兼ねたステージや、今までとはまた違ったステージでお出迎えいたします。

さらに「巻き戻し」機能がついに実装されました！

今まではリトライを行い1から解き直す必要がありましたが、これからは「巻き戻し」により任意の地点や状態まで戻ることが可能になります。

これにより、よりお手軽にステージへの試行錯誤が可能になります。

「記録」したステージの状態を「復元」してクリアを目指す、2Dパズルアクション『FILMECHANISM』

「記録（レコード）」と「復元（リストア）」がカギ！

パズル脳×アクション脳をフル活用してクリアを目指す2Dパズルアクション

様々なギミックが隠された200を超えるステージの数々を、不思議かわいいカメラ星人「レック」のステージの状態を「記録（レコード）」して「復元（リストア）」する能力を使って解き明かし、ゴールを目指します。

ギミック動作前後の状態を解き明かすパズル脳と、状況に合わせて動くアクション脳をフル活用！

ステージを繰り返しプレイし、クリアしたときの爽快感はひとしお！

美しい8bit風のグラフィックとサウンドによって描かれる、レトロだけどおしゃれな『FILMECHANISM』の世界を楽しもう！

■記録（レコード）

各ステージには多数のギミックが隠されている！

カメラ星人「レック」を操作して、ステージに落ちているフィルムを獲得し、ステージの状態を「記録」しよう！

■復元（リストア）

「記録」したステージを、任意のタイミングで「復元（リストア）」することができる。

落下する足場や、押せるブロックを事前に「記録」！からの「復元」！

■カメラ星人「レック」

別の星からやってきたカメラ生命体。

ステージの状態を記録して復元する、謎の力を持つ。

■様々なギミックたち

シンプルなものからトラップ満載のものまで、全200以上のステージを楽しもう！

パズルがメインのステージだけでなく、時にはギリギリでジャンプするなどアクション力が必要なステージも。様々なギミックが仕掛けられたステージの数々があなたを待っています。

■充実のヒント機能

段階的なヒントが充実！パズルが少し苦手な人でも安心して遊べます。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/301_1_1559ac3ff50a8117c9ad5cf4754e4341.jpg?v=202602121251 ]

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

Chemical Pudding

公式サイト：http://chemicalpudding.com/

公式X：https://twitter.com/tarrcake <@TarrCake>

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

