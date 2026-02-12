「人と技術が、力を発揮できる環境を。」AI・自動化で中小企業の未来を創造する、株式会社LUCRIS設立のお知らせ

株式会社LUCRIS

この度、AI・自動化ソリューションを軸に、中小企業の持続的成長を支援する株式会社LUCRIS（本社：滋賀県大津市、代表取締役：富田 慶）が、2025年12月10日に設立されたことをお知らせします。

設立の背景：素晴らしい技術が、なぜ力を発揮しきれないのか

日本には、世界に誇るべき素晴らしい技術やサービスが数多く存在します。しかし、そのポテンシャルが十分に発揮されているとは言えないケースが少なくありません。その根底にあるのは、経営と現場をつなぐ「内政」――すなわち、情報共有の仕組み、意思決定のプロセス、業務の非効率といった、組織内部の課題です。

私たちは、この「内政」が整理されていないために、優れた技術や人材がその真価を発揮できずにいる現状に強い課題意識を抱いてきました。「人と技術が、力を発揮できる環境をつくる」ことこそが、日本企業の競争力を再び高める鍵であると確信し、株式会社LUCRISの設立に至りました。

株式会社LUCRISについて

LUCRIS（ラクリス）という社名は、「Luck（運）」と「Rise（上昇させる）」を組み合わせた造語です。私たちと出会ったすべての人や企業の“運”を上昇させ、その成功と成長に貢献したいという想いが込められています。私たちは、AI導入支援、業務自動化、Webシステム開発といったソリューションを、単なる「ツール」として提供するのではなく、お客様の「内政」を整え、経営と現場が一体となって前に進むための「仕組み」として提供します。テクノロジーの力で、中小企業が抱える構造的な課題を解決し、そこで働く一人ひとりが創造性を発揮できる社会の実現を目指します。

会社概要

会社名：株式会社LUCRIS所在地：〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘26-3設立日：2025年12月10日事業内容：AI導入支援、業務自動化支援、Webサイト制作、SNS運用代行、業務効率化システム開発Email：contact@lucris.jp