日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」を2月17日（火）、18日（水）にLeminoで生配信！

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年2月17日（火）、18日（水）に行われる日向坂46 「16th Single ひなた坂46 LIVE」の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2026年2月25日（水）、26日（木）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/4qnorqg(https://bit.ly/4qnorqg)

このたび、日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」の配信実施が決定いたしました！センターの上村ひなのを中心に、ひなた坂46ならではの世界観と表現力をお届けします。ぜひ配信にてお楽しみください。

また、「Lemino」では日向坂46の関連作品を多数配信中です。詳細は下記の日向坂46特設サイトよりご確認ください。

日向坂46特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000013/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-hinatazakaLP-0212

＜配信概要＞

■タイトル：日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」

■出演：日向坂46

■配信日時：

【DAY1】2026年2月17日（火）18:30（開場：17:30）

【DAY2】2026年2月18日（水）18:30（開場：17:30）

■リピート配信：

【DAY1】2026年2月25日（水）19:30（開場：18:30）

【DAY2】2026年2月26日（木）19:30（開場：18:30）

■販売期間：2026年2月12日（木）正午～2026年2月26日（木）19:30まで

■販売価格：通常価格 3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001354&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_h46_16th-hiraganahinata&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。