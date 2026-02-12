日向坂46『16th Single ひなた坂46 LIVE』の模様を「ABEMA PPV」にて2026年2月17日（火）・18日（水）18時30分より生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて日向坂46 『16th Single ひなた坂46 LIVE』の模様を、2026年2月17日（火）・18日（水）の2日間にわたり、18時30分より生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを2月12日（木）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」での生放送が決定した日向坂46 『16th Single ひなた坂46 LIVE』は、16thシングル『クリフハンガー』の発売に伴い開催される単独公演です。本公演では、グループの歴史を背負う三期生・上村ひなのを中心に、ひなた坂46ならではの深い世界観と圧倒的な表現力でファンを魅了します。TOYOTA ARENA TOKYOにて2日間にわたり行われる熱狂のステージを、「ABEMA PPV」にて余すところなくお届けいたします。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、2月12日（木）12時からチケットの販売（※1）を開始し、3,500円（税込）で視聴することができます。（※2）新体制で挑む彼女たちの熱いパフォーマンスに、ぜひご注目ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として300円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『日向坂46 16th Single ひなた坂46 LIVE』生放送概要

▼出演者

ひなた坂46

上村ひなの、森本茉莉、山口陽世、石塚瑶季、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、大田美月、片山紗希、蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、下田衣珠季、鶴崎仁香

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼生放送日時

【DAY1】2026年2月17日（火）18時30分開演 （放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年2月18日（水）18時30分開演 （放送開始17時30分～）

▼リピート配信

【リピートDAY1】2026年2月25日（水）19時30分開演 （放送開始18時30分～）

【リピートDAY2】2026年2月26日（木）19時30分開演 （放送開始18時30分～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

【DAY1 生放送】2026年2月12日（木）12時～2026年2月17日（火）22時

【DAY2 生放送】2026年2月12日（木）12時～2026年2月18日（水）22時

【リピートDAY1】2026年2月17日（火）22時～2026年2月25日（水）19時30分

【リピートDAY2】2026年2月18日（水）22時～2026年2月25日（水）19時30分

▼放送URL

【生放送】

DAY1：https://abema.tv/live-event/8058539e-c70d-4040-bb44-3862e8d0805e

DAY2：https://abema.tv/live-event/52b0e31c-c398-4130-8ddc-207abe083adb

【リピート配信】

DAY1：https://abema.tv/live-event/689b5fbc-1473-45a5-8790-78a6f8ad53c9

DAY2：https://abema.tv/live-event/02202c9a-8b97-4242-b6b5-1876dea1e844

※画像をご使用の際は、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。