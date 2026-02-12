延長・分配で弱った信号をしっかり増幅！利得調整機能付きBS/CS専用アンテナブースターを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ケーブルの延長や分配器の設置などで落ちたアンテナ信号を増幅させる機能があり、さらに利得調整機能付きで使用環境にあった使い方ができる、BS/CS専用のアンテナブースター「500-AT007」を発売しました。

掲載ページ

アンテナブースター BS/CS放送専用 USB給電 利得調整機能 室内設置 小型 卓上型 簡単設置 アンテナケーブル付属 ノイズ改善

型番：500-AT007 販売価格：5,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-AT007

おすすめポイント

・BS/CSの信号を増幅し、映像の乱れを改善

・3段階利得調整で最適な受信環境に

・小型・軽量設計かつ、工事付与の簡単設置でケーブル類もすべて付属

ノイズ改善でクリアで快適な映像体験を

テレビのBS/CS放送が「ノイズが写る」「モザイク状になる」といった症状は、アンテナケーブルの延長や分配による信号低下が原因の場合があります。本製品はS/CS信号を増幅し、受信状態の“あと少し”をサポート。ブロックノイズやカクつきを抑え、安定して快適な映像視聴環境へと導きます。

3段階利得調整で環境に最適化

本体側面には利得調整スイッチを搭載。使用環境に応じて3段階で増幅レベルを切り替えできます。増幅しすぎによる受信不良対策にも配慮しており、環境に合わせた細かな調整が可能です。テレビの買い替えや配線変更後の受信トラブル対策にもおすすめです。

USB給電でテレビ周りをスマートに

電源はUSB給電（DC5V 0.3A）に対応。付属ケーブルでテレビのUSB A端子やUSB充電器から給電でき、ACアダプタ不要で配線がごちゃつきにくい設計です。テレビ周りは機器が増えがちだからこそ、電源まわりをスマートにまとめたい方にぴったりです。

テレビ裏にも置ける、コンパクト設計

本体は約幅10.28×奥行4.25×高さ2.22cm、約70gの小型軽量。限られたスペースでも置き場所を選びにくく、テレビ裏の“すき間”を有効活用できます。周波数帯域は1032～3224MHz、75Ω対応。視聴環境を大きく変えずに、受信改善の一手を追加できます。

工事不要、配線の途中に挟むだけ

設置はとてもシンプル。屋内のアンテナケーブル配線の途中に、本体を入れるだけで準備完了です。配線変更後やテレビの買い替え後に「なんだか映りが悪い…」と感じたときにも、まず試しやすい対策としておすすめ。届いたその日に“改善を体感”しやすい手軽さが魅力です。

商品詳細

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。