YONA YONA WEEKENDERS・Jeremy Quartus・oops cool出演！『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』 4月4日（土）DAY1の開催が決定！

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）では、TOTTEIの開港1周年を記念して行われる『TOTTEI KOBE 開港祭 -1st ANNIVERSARY-』のイベントの一つとして、『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』4月4日（土）DAY1の開催が決定したのでお知らせします。

TOTTEI開業記念日となる4月4日に昨年と同じTOTTEI PARKで行われる、2回目の野外音楽フェスです。今年の出演は、YONA YONA WEEKENDERSとJeremy Quartus（Nulbarich）、オープニングアクトとしてoops coolの出演が決定しました。

また本ライブのチケット最速先行抽選の受付を本日2月12日（木）12:00より開始します。

『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』DAY 1 開催概要

チケット購入はこちら（ローソンチケット） :https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=746427[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/204_1_11a5deedacf9907da99b133161da587c.jpg?v=202602121251 ]

※4月5日（日）DAY2情報は後日詳細を発表

チケット情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/204_2_eee310959c610e130df19887603b61f3.jpg?v=202602121251 ]

VIP付き入場券

ライブ当日にTOTTEI PARK 緑の丘の2階のVIPフロアとVIP専用テラス席を利用可能。VIPフロアではアルコール・ソフトドリンクの飲み放題や、薪火調理した鶏もも肉グリル・骨付きソーセージなどBBQフードが提供されるほか、ライブ前やステージ転換中にはDJライブも楽しむことができます。

出演アーティストプロフィール

YONA YONA WEEKENDERS

“ツマミになるグッドミュージック” を奏でるメロコア・パンク出身のバンド。Vo. 磯野くんの表現力豊かな歌声と骨のあるバンドサウンド、長きにわたってアンダーグラウンドなシーンの最前線で活躍した彼らが作りだすステージは必見。2021年4月7日（ヨナの日）にビクターエンターテインメント内スピードスターレコーズからMajor 1st Single「いい夢」をリリース。

全国各地のライブハウスにて、ライブと乾杯を繰り広げつつ、コンスタントにリリースされる良曲な作品たちに、生きる活力を得るリスナーが日々増えている。生きると共に奏でる故におこる様々な喜怒哀楽を乗り越え、”NOUKAI”と題した年末ワンマンライブを川崎クラブチッタにて行い年を締め括った。

多彩なリリースとイベント開催で、心地よく音楽で希望を紡いでいくYYWは、昨年6th EP「予酔いの宵」をリリース、全国9箇所を巡るツアーの開催を経て、いよいよ活動10周年イヤーとして、4月に東京・台湾でのYONANOHIワンマンライブの開催を発表。

Jeremy Quartus（ジェレミー・クォータス）

Nulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト。

作詞・作曲・編曲・プロデュースをマルチにこなしHIP HOP,R&Bをはじめ、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきた経験を元に、より私的で内面的に表現の本質を追求するためにソロプロジェクトを2025年7月よりスタート。

他アーティストへの楽曲提供やプロデュースも行い、DJとしても活動する。

オープニングアクト：oops cool

「WANTAI」、「NiseChi」、「Peppu」、「Jariboy」の 4MC で構成されるプロ素人集団。メンバー全員が同級生でサッカー部に所属していた。

社会人として様々な経験をしたのちに 2024 年「oops cool」を結成。

猪突猛進に突き進むがゆえにグループ内で事後報告が横行している。

「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY 」について

特設サイト https://totteikobe-anniversary.com/1st/

「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに、TOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽、スポーツ、そして昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションによる“新感覚なイマーシブアート体験”が特徴の「KOBE BUBBLUMI（神戸バブルミ） 2026」など、様々なイベントを開催します。

TOTTEI KOBE GRADATION '26KOBE BUBBLUMI 2026

多種多様なカルチャーや価値の集まり・混ざりから新たな価値やカルチャーを神戸に、日本全国に、そして世界に生み出していくという、TOTTEIが目指す姿を表現する1か月です。