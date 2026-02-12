たった1日で企業の魅力が伝わる。1日密着YouTube『東北キャリアチャンネル』始動
オッジ株式会社（本社：宮城県、代表取締役：菊地 恭平）は、
企業の日常業務に1日密着し、職場の空気感や働く人の想いをリアルに伝えるYouTube
『東北キャリアチャンネル』を立ち上げ、
東北の企業さま向けに、「動画制作」および「チャンネルに掲載」するサービスを開始しました。
株式会社SANDさまの密着動画
■動画本編はこちら
https://youtu.be/JBRE_3DlyuI
文章や写真だけでは伝えきれない企業の魅力を、演出ではない“ドキュメンタリー映像”として可視化することで、応募につながる採用広報を支援します。
背景｜「求人を出しても応募が来ない」採用の壁
近年、多くの企業が
・求人を出しても応募が集まらない
・採用後のミスマッチによる早期離職が起きている
・自社の魅力をうまく言語化できない
といった採用課題を抱えています。
現在の求職者は、給与や条件といった情報だけでなく、
「誰と、どんな雰囲気の中で働くのか」という
職場の空気感や人の価値観を重視する傾向が強まっています。
その一方で、テキスト中心の求人情報や写真だけでは、
こうした“リアルな情報”を十分に伝えることが難しくなっています。
サービス概要｜東北キャリアチャンネルとは
『東北キャリアチャンネル』は、
企業の普段の仕事風景に1日密着し撮影するドキュメンタリー型のYouTubeチャンネルです。
社員インタビューや業務風景を通じて、
働く人の想いや職場の空気感をストーリーとして届けます。
構成案・撮影・編集・YouTube公開を一気通貫で対応し、
動画を「一度きりの施策」ではなく、長期的に活用できる“採用資産”として提供します。
特徴（1）｜動画が「採用資産」になる
チャンネルの視聴者は東北でキャリアを考えている若手ビジネスパーソンや学生がメイン。
当チャンネルの動画を掲載すると応募の後押しにつながります。
また、制作した動画は、
・採用サイト
・求人媒体
・スカウトメール
・SNS
など、複数のチャネルで二次利用が可能です。
24時間365日、企業の魅力を伝え続ける
“採用営業ツール”として活用できます。
特徴（2）｜東北特化だから届くターゲティング
本サービスは、東北エリアに特化した動画配信を行います。
地元志向の求職者やU・Iターン希望者に対して、
地域性を踏まえた情報発信が可能となり、
企業と人材のマッチング精度向上が期待できます。
特徴（３）｜プロフェッショナルによる制作体制
ドキュメンタリー映像を専門とする映像ディレクターと、
YouTubeアルゴリズムを熟知した戦略担当が連携し、
TVクオリティの映像表現 × YouTube最適化設計
を両立した動画を制作します。
長友：元TV局。映像ディレクター
菊地：YouTubeディレクター
「見られるだけ」で終わらず、
応募につながりやすい設計が特徴です。
・応募前のミスマッチ防止
・会社説明会での理解促進
・採用コストの長期的な削減
など、採用広報全体の質向上に貢献します。
今後の展望
オッジ株式会社は、『東北キャリアチャンネル』を通じて、
東北エリアの企業と人材をつなぐ新たな採用の形を提案してまいります。
働くリアルを正しく伝えることで、
企業と人材双方にとって納得感のある出会いを創出し、
地域全体の活性化に寄与します。
取材・出演・お仕事のご相談はこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB8ZcTPCtr2807IxSf0cBOrmaZUTE3fUaGH7X55Z93kg-8uw/viewform
会社概要
会社名：オッジ株式会社
代表者：代表取締役 菊地恭平
所在地：宮城県仙台市
事業内容：動画制作、YouTube/Instagram運用支援
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@tohoku_career