スイスの腕時計ブランドTendence（テンデンス）が、腕時計をフラワーボックスに収めた数量限定のギフトセットを、バレンタイン＆ホワイトデーに向け2月12日（木）から期間限定で販売します。

2007年にスイスで誕生した、遊び心と存在感あふれる時計ブランド「Tendence （テンデンス）」を販売する株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、2月12日（木）から3月22日（日）までの期間、プリザーブドフラワーを贅沢に使用したボックスに腕時計を収めたギフトセットを販売します。

株式会社ウエニ貿易

特設ページはこちら： https://www.tendence.jp/pickup/flower-box-campaign/ ‎(https://www.tendence.jp/pickup/flower-box-campaign/%20%E2%80%8E)

プリザーブドフラワーを使用した特別なギフトセット

テンデンスジャパンでは、2月12日（木）から3月22日（日）までの期間、大切な方への贈り物にふさわしい特別なギフトセットを販売します。

本ギフトセットは、「枯れないお花」として人気のプリザーブドフラワーを贅沢に使用したオリジナルデザインのボックスに腕時計を収めたセットです。腕時計とともに、記憶に残る特別なギフト体験を演出します。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。なお、本ギフトセットはテンデンス公式オンラインストア限定での取り扱いです。

ギフトセット 詳細

期間： 2月12日（木）～3月22日（日）

対象商品： Tendence公式オンラインストアの一部対象商品

参加方法： ご購入時、通信欄に"フラワーBOX希望"とご記載ください。

特典内容： ご購入いただいた腕時計を、プリザーブドフラワーを使用したオリジナルフラワーボックスに収め、ギフトセットとしてお届けします。

プリザーブドフラワーとは

プリザーブドフラワー(Preserved flowers)とは、生花に特殊な加工を施すことで長期間に渡って美しい姿を楽しめるようにした,フランス生まれのお花になります。水をあげる必要はなく、保管方法に従えば生花に比べ、長い間美しさを保つことが出来ます。直射日光があたる場所や、湿度の高い場所での保管は褪色や傷みの原因となります。

ペアウォッチにも最適。華やかな存在感の「GULLIVER RAINBOW」

GULLIVER RAINBOWは、50mmと41mmの2サイズを展開。

鮮やかなレインボーカラーのインデックスが印象的な日本限定モデルです。

大切な人とペアで着用いただくことも可能。カジュアルからドレススタイルまで幅広く調和し、華やかな存在感を放つタイムピースに仕上がっています。

プリザーブドフラワーをあしらったフラワーボックスに収めることで、その美しさをより一層引き立てます。

GULLIVER RAINBOW 50mm

50mmのビッグフェイスながら、重量感の少ないケース素材とシリコンストラップがストレスなく快適な着け心地を実現します。

品番：TY460614

価格：\56,100（税込）

GULLIVER RAINBOW 41mm

女性の腕に合わせやすい41mmサイズで、カジュアルなスタイルにもドレスなスタイルにも合わせやすいローズゴールドカラーが魅力的な一本です。

品番：TG930113R

価格：\42,900（税込）

Tendence

2007年にスイスにて誕生したウォッチブランド。親子3代に渡ってウォッチビジネスに携わってきたフィリッポジャルディエッロ氏と、ファッション業界で活躍していたガブリエル・ジェルミーニ氏によって設立されました。

「Larger Than Life（人生を豊かに）」をコンセプトに、イタリアデザインとスイスのクオリティーをフュージョンさせた斬新なデザインが特徴。圧倒的なインパクトをもつオーバーサイズのケースや見たことも無い驚きを与えるコレクションなど、個性と遊び心を追求し続けるブランドです。

公式サイト：https://www.tendence.jp/