【東大阪商工会議所】暮らし彩る東大阪の選りすぐり16選！ 「いいもの発見！東大阪コレクション in 近鉄百貨店上本町店」2月25日～3月3日 開催

地域産業の活性化・PRを目的として東大阪商工会議所では、2026年2月25日（水）～3月3日（火）まで近鉄百貨店上本町店2階プラグスマーケットにて展示即売会&ワークショップイベント「いいもの発見！東大阪コレクション in 近鉄百貨店上本町店」を開催いたします。

東大阪の自慢の逸品16選をテーマに、町工場が手掛けた日用品や地域名産の和菓子など多種多様な商品が出店。また3月1日限定で３Dプリンターを活用したモノづくりワークショップ（無料）も行います。

日本でも有数のモノづくりのまち東大阪から16社が出店

「いいもの発見！東大阪コレクション in 近鉄百貨店上本町店」は、東大阪市のいいものを工業・商業の垣根を越えて消費者にお届けしたいという想いを実現するために開催する展示即売会&ワークショップイベントです。

【開催概要】

イベント名称：「いいもの発見！東大阪コレクション in 近鉄百貨店上本町店」

開催期間：2026年2月25日（水）から3月3日（火）10時から20時（最終日は17時まで）

開催場所：近鉄百貨店上本町店2階プラグスマーケット（住所：大阪市天王寺区上本町6丁目1-55）

内 容：多種多様な産業が集積する東大阪から16社が出店。老舗のモノづくり企業から、こだわりの衣・食・住関連商品など、さまざまなジャンルから集まり、オリジナルな逸品を一般の消費者にアピールしていただきます。

【出店者】

３Dプリンターを使ってモノづくり体験を。日曜限定でワークショップも開催

「いいもの発見！東大阪コレクション in 近鉄百貨店上本町店」開催期間中の3月1日（日）は３Dプリンターを使ってオリジナルフィギュアを作るワークショップを開催します。大阪産業大学のデジタルものづくり研究室が実施するワークショップです。３Dモデリングをしたことがない初心者の方でも簡単に作ることができます。自分だけのフィギュアを作ろう！（協力：大阪産業大学デジタルものづくり研究室）

【3Dプリンターで作るオリジナルフィギュア】

開催日時：2026年3月1日（日）１２時～１８時

参 加 費：無料

参加人数：１回につき２名まで

所要時間：３Dモデル作成約15分+プリントアウト約30分（途中外出可）

参加方法： 開催時間中にワークショップブースまでお集まりください（事前予約優先）。予約の場合は「HANDS DO(https://event.hands.net/make/osaka/plugs_uehonmachi/27619)」まで。

備 考：ご用意いただくものはございません。小学低学年以下の方は保護者同伴でお願いします。

作成風景オリジナルフィギュア作品例

東大阪商工会議所について

商工会議所は、「商工会議所法」に基づく地域の総合経済団体で、全国に515ヵ所あり、約125万の会員数からなる中小企業の為の大きな組織です。東大阪商工会議所は、1937年に設立され、地域商工業の振興・発展の為、約6,000会員の力を結集して、地域経済の活性化と新しい時代に対応する経営に役立つサービスの提供の他、各種展示会事業や即売会を実施しています。未加入の方はこの機会に是非ご入会下さい。

【会社概要】

会議所名：東大阪商工会議所

本所所在地：〒577-0809 東大阪市永和2-1-1

連絡先：（TEL）06-6722-1151 （FAX）06-6725-3611

HP：http://www.hocci.or.jp/

プラグスマーケットとは

「地域を元気に」をキーワードに、地域密着で特徴ある店づくりを進めるパートナー企業と共に地域の魅力を発見、発信、可能性を育むマーケットをつくるハンズの新業態です。地域の百貨店、ショッピングセンター等の商業施設、地方自治体、ハンズの連携により、新たなシゲキを街に流し地域の魅力最大化、活性化を目指しております。

HP: https://info.hands.net/plugs-market/