TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』、「AnimeJapan 2026」サイバーエージェントアニメ ブースに出展決定！

このたび、2026年7月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日にて放送開始するTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』が、2026年3月28日(土)、3月29日(日)に東京ビッグサイトにて開催される「AnimeJapan 2026」のサイバーエージェントアニメ ブースに出展することをお知らせいたします。

トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は13世紀のモンゴルを舞台に繰り広げられる後宮譚。宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクインを果たすなど、今大注目の歴史マンガです。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手掛けます。

また、本作の総監督に『平家物語』、映画『聲の形』や映画『きみの色』の山田尚子、監督に『ダンダダン』第2期、『スター・ウォーズ：ビジョンズ「T0-B1」』や『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』のAbel Gongora(アベル ゴンゴラ)、キャラクターデザイン・作画チーフに、『交響詩篇エウレカセブン』、『ＯＶＥＲＭＡＮキングゲイナー』や『地球外少年少女』の吉田健一、シリーズ構成に『陰の実力者になりたくて！』、『ブラッククローバー』や『からかい上手の高木さん』の加藤還一、そして独自の音楽性を持ち民族楽器への造詣も深い日野浩志郎が初のアニメの劇伴を務めるなど各界の第一線で活躍する豪華クリエイター陣が集結。国内外において数々の受賞歴を持ち、革新的映像表現で知られるサイエンスSARUとともに、本作の独特な世界観を生み出します。

「AnimeJapan 2026」のサイバーエージェントアニメ ブースでは、TVアニメ放送を控えた『天幕のジャードゥーガル』の世界をいち早くお楽しみいただける企画をご用意。

詳細は順次発表してまいりますので、お楽しみに。

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』は、2026年7月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日にて放送開始。本作の続報に、ご期待ください。

■「AnimeJapan 2026」について

〈開催概要〉

AnimeJapan 2026

https://www.anime-japan.jp/

会場：東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1

会期：2026年3月28日(土)・29日(日)

■作品概要

放送概要

2026年7月テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation"枠・BS朝日にて放送

スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

総監督：山田尚子

監督：Abel Gongora

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

シリーズ構成：加藤還一

音楽：日野浩志郎

アニメーション制作：サイエンス SARU

公式サイト：http://anime-jaadugar.com/

公式X

国内 @anime_jaadugar（https://x.com/anime_jaadugar）

海外 @Jaadugar_global（https://x.com/Jaadugar_global）

ティザーPV：https://youtu.be/mqB39GOkuSI?si=wN8EwD3YWfsFJH6O

ストーリー

13世紀、イランの奴隷市場にその少女はいた。

これは、広大な大陸を翻弄した一人の魔女の話――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離されたシタラ。

まだ幼く、一人で生きていく術も未来への希望も持たない彼女は、

学者の一家に拾われ、穏やかな日々の中で“知”を授けられる。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が他国への侵攻を繰り返し、

日に日に勢力を拡大していた。

その野望がシタラの住む街に到達したとき、日常は終わりを告げ、運命が大きく動き出す。

サイエンスSARUについて

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。

代表作にはアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作『夜明け告げるルーのうた』を始め、『夜は短し歩けよ乙女』、『DEVILMAN crybaby』、『映像研には手を出すな！』、『犬王』、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、『きみの色』、『ダンダダン』など。その圧倒的クオリティで世界中から高く評価されている。

【サイエンスSARU公式サイト】https://sciencesaru.com/

原作情報

原作：トマトスープ 『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

Souffle(スーフル)にて好評連載中！

URL：https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/

コミックス第5巻まで好評発売中！

