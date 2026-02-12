FIXER、医事課業務のDXを推進する新サービス「AI医事課長」の提供開始 ～レセプト管理・集計業務を“数日から十数秒へ”

株式会社FIXER

■背景と概要

日本の医療制度では、患者が保険証を提示することで必要な医療行為を受けることができ、その医療費は、診療行為ごとに定められた点数に基づき「診療報酬」として算出されます。患者は原則として医療費の３割を負担し、残りは加入している医療保険者から医療機関に支払われます。

この診療報酬請求にあたっては、レセプト（診療報酬明細書）の作成・点検をはじめ、電算請求システムから出力される膨大かつ複雑な通知書等の確認・集計作業が発生します。これらは多くの医療機関において医事課職員の大きな業務負担となっており、本来注力すべき請求内容の分析や改善策の検討に十分な時間を割けない、結果として経営判断に遅延が生じるといった課題を生んでいます。

こうした課題を解決するため、FIXERは医事課業務の業務効率化と医療機関の収益性向上を支援するサービス「AI医事課長」を開発しました。

本サービスは、レセプトや電算請求システムから抽出される各種データを活用し、診療報酬請求情報の管理・集計・分析を効率的に行うことを可能とします。

■主な特徴

１．レセプト管理・集計の業務効率化

診療報酬は、医療機関が患者へ対して行った診察や検査、処置等に基づいて算出され、保険負担分を健康保険組合等へ請求することで支払われます。その際に必要となるのが、患者ごとに作成される「レセプト（診療報酬明細書）」です。従来、医事システムから抽出した診療報酬請求書を基に請求金額を確認・集計する作業は、多くが手作業で行われており、医事課職員の大きな負担となっていました。

「AI医事課長」では、レセプト電算請求（UKE)ファイルをアップロードするだけで請求額を「自動集計」できるようになり、レセプト管理・集計業務を大幅に効率化します。

２．電算請求システムから通知された情報の管理・統計・分析

保険組合等の電算請求システムから出力される増減点連絡書（注1）や返戻通知書（注2）等の各種通知データをアップロードするだけで、データの整理・加工まで自動で実行します。これまで数日を要していた作業が数十秒程度で完了し、担当者の作業負担を劇的に軽減することが可能になります。

また、複数のファイル形式に対応しているため、取り込む際のデータ変換などの手間も不要になります。

注１：医療機関から提示されたレセプトについて、点数に増減が発生した際に発行される書類

注２：医療機関から提示されたレセプトについて、内容確認のために医療機関へ返還される際に発行される書類

統計画面 ※画像はイメージですレセプト詳細画面 ※画像はイメージです

3．経営指標の可視化

レセプト電算請求（UKE）ファイルやデータ提出加算に使用されるEF統合ファイルを活用し、診療科別・病棟別など様々な切り口で診療データを集計・可視化します。経営状況を直感的に把握できるため、経営分析の精度が向上し、データに基づいた戦略的な意思決定を支援します。

4．セキュリティと法令順守

3省2ガイドライン準拠：医療情報の取り扱いにおいて、3省2ガイドラインに準拠した厳格なセキュリティ対策を実施

クラウドの安全対策：データ暗号化およびアクセス制御により、患者情報の安全性を確保

法令遵守と情報保護：法令遵守と高度な情報保護を両立し、安心して医療情報を利用できる環境を提供

■監修者

河内山 哲朗（Tetsuro Kochiyama）

一般社団法人健康医療情報が拓く未来会議共同代表

社会保険支払基金元理事長

国民健康保険中央会元顧問



青木 俊之（Toshiyuki Aoki）

医療法人社団 空と大地 大崎病院東京ハートセンター 事務部長

■今後の展望

今後は、AIによる査定傾向分析機能などの高度な分析機能を順次実装し、さらなる業務負担軽減と迅速な意思決定をサポートできるシステムへと進化させていく予定です。

FIXERは「AI医事課長」の提供を通じて、医療現場の働き方改革を推進し、医療機関の持続的な経営改善に貢献してまいります。

■株式会社FIXERについて

FIXERは2009年に創業し、企業・官公庁・自治体のエンタープライズシステムを中心に、クラウドを活用したIT基盤の構築と高度化を支援してきました。日本におけるクラウド活用の黎明期から、多数の基幹システムをプライムで手掛け、社会インフラのデジタル化を支えてきた実績を有しています。

近年は、生成AIを生産性向上の中核技術と位置付け、自社開発の生成AIサービス「GaiXer」を展開しています。さらに、セキュリティや運用要件に応じた選択肢として、デスクトップ環境で安全かつ高速に生成AIを活用できるデスクトップAI「GaiXer ThinkStation」の提供を開始しました。

FIXERは、クラウドからデスクトップまでを含む柔軟な構成により、さまざまな現場で生成AIを実務に活用できる環境を提供しています。テクノロジーによって業務の負荷を軽減し、人が本来注力すべき価値創出に集中できる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。