becauseの公式オンラインストアがグランドオープン。ブランドの発信拠点が誕生します。

株式会社ビコーズ（本社 東京都世田谷区/代表取締役社長 渡辺一徳）が展開する、レイングッズを手掛けるレディースブランド「because(ビコーズ)」は、カート機能を併設した公式サイトをオープンしました。

■ リニューアルの背景

当社の取り組みやサービスをより多くのステークホルダーの方に知っていただき、また快適なショッピング体験を提供するためにカート機能を併設した公式サイトをオープンいたしました。

ビコーズは1994年の創業以来、「どんな天気の日も楽しみを持てる日常を届けたい」という想いのもと、デザイン性と機能性を両立したレイングッズを企画・販売してまいりました。

これまで全国の小売店やECモールを中心に商品をお届けしてきましたが、お客様との接点が広がる一方で、ブランドの世界観や商品に込めた想いを十分に伝えきれないという課題も感じていました。

今回の公式オンラインストア開設は、そうした背景を踏まえ、ビコーズのものづくりやデザインのこだわりを、より深く、直接お客様にお伝えする場をつくりたいという想いから実現したものです。

公式サイトでは、雨傘・日傘・レインウェアなどの定番商品に加え、公式オンラインストア限定アイテムや先行販売商品、ギフト提案なども順次展開予定です。また、天候やシーンに合わせたスタイリング提案やコンテンツを通じて、レイングッズを「必要なもの」から「楽しみなもの」へと変える体験を提供してまいります。

ビコーズは今後も、日常に寄り添うレイングッズブランドとして、天気に左右されない前向きな気持ちをお届けできるよう、商品・サービスの充実に努めてまいります。

【公式ホームページURL】 https://www.because-jp.com/

※リニューアルに伴ったURLの変更はございません。

■ リニューアルのポイント

● 公式サイトで公開しているブランドの世界観やルックを見て、気に入ったアイテムをその場ですぐに購入できる利便性。

● 公式オンラインストア限定の施策を実施予定。

● 公式サイト併設だからこその「フルラインナップ」の訴求。

シーズンごとのルックブックを公開お気に入り登録やレビュー等の充実した機能株式会社ビコーズ/ビコーズ(because)は、東京のレイングッズブランド。

1994年設立の株式会社ビコーズが、自社ブランドとして「ビコーズ(because)」をスタート。

ブランドコンセプトは「どんな天気でも楽しみを持てる日常を」。

雨の日も晴れの日も、素敵な日常を彩る、雨傘、日傘、レインコートなど、ウェザーグッズを提案する。

becauseの他にサスティナブルをコンセプトにしたレイングッズブランド（U-DAY）も展開している。

所在地：東京都世田谷区祖師谷3-12-12

TEL:03-5490-7186

設立:1994年3月

代表者:渡辺一徳

レイングッズの企画、製造、卸売、小売