【2/19（木）～20（金）開催】スカイディスクが「2026 九州ユニークソリューションフェア」に出展・セミナー登壇します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年2月19日（木）～20日（金）に北九州市で開催される「2026 九州ユニークソリューションフェア」に参加いたします。

スカイディスクは、初日となる2月19日（木）は展示出展、2日目の2月20日（金）はセミナー登壇を行い、製造業における生産計画の属人化や非効率といった現場課題に対する、AIを活用したDXの取り組みをご紹介します。

「2026 九州ユニークソリューションフェア」は、製造業を中心とした企業が抱える現場課題の解決を目的に、機械・設備・工具・DXソリューションなど多様な分野の最新技術・サービスが一堂に会する展示会です。会期中は、現場改善や業務効率化をテーマとしたセミナーも併せて開催されます。

スカイディスクは、2月19日（木）の展示において、AIを活用した生産計画最適化クラウドサービス「最適ワークス」を紹介します。製造現場で多くの企業が直面している「生産計画業務の属人化」「人材不足による業務負荷」「計画変更への対応」といった課題に対し、AIによる計画自動化を通じた解決のアプローチを、デモンストレーションを交えてご覧いただけます。

翌2月20日（金）には、セミナーに登壇し、現場の「属人化」に悩む製造業の皆様に向けて、生産計画のデジタル化（DX）がもたらす具体的な解決策を解説します。人材不足や業務の複雑化が進む中で、AIが自動で効率的な生産計画を立案する「最適ワークス」を活用した効率化・改善事例を紹介し、生産性向上、残業削減、業務効率化、さらには事業成長につながるヒントをお届けします。

展示とセミナーの両面から、製造業の現場で実践できる生産計画DXの考え方をお伝えする内容となっていますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【展示出展】

日時：2026年2月19日（木）

内容：

・AIによる生産計画最適化クラウド「最適ワークス」の展示

・生産計画業務の属人化・非効率に関する個別相談

【セミナー登壇】

日時：2026年2月20日（金）

タイトル：データで実現する脱属人化と脱非効率！現場を変える生産計画の実践的アプローチ

内容：

・生産計画業務における属人化・人材不足の背景

・AIによる生産計画自動化の考え方

・「最適ワークス」を活用した改善事例紹介

▪️イベント概要

名称：2026 九州ユニークソリューションフェア

会期：2026年2月19日（木）～20日（金）

会場：西日本総合展示場 本館 大展示場（福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1）

主催：九州ユニークソリューションフェア実行委員会

来場方法：事前来場登録制（名刺持参で当日登録可）

公式サイト：https://g-expo.net/event/kyusyu2026/index.html

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/y-yahaba/inquiry?uuid=71584794-0b88-4e0f-913c-b7fc4e394c06