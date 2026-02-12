人相学で結婚NG男を見分ける！台湾在住の有名鑑定士による婚活人相学本『理想の結婚相手は「顔」でわかる！幸せをつかむ婚活人相学』2月13日(金)発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、電子書籍『理想の結婚相手は「顔」でわかる！幸せをつかむ婚活人相学』（著：小川和久）を、2026年2月13日（金）に発売します。

人相学で理想の結婚相手を絞り込み！婚活・結婚に悩むアナタに贈る１冊！

結婚したいと思っている女性のみなさん、あなたは正しい「婚活」の方法を知っていますか？

本書で紹介する婚活法のポイントは相手の「顔」。よく「人は見た目で判断するな」と言われますが、それは違います。

人の顔には性質や性格、気性、気持ち、今までの生き方などが表れており、人相学に照らし合わせればその人の本質がわかってしまうのです。それなら見た目に映える男性をつかまえればいいと思いがちですが、それも違います。

見た目がいいとは「かっこいい」「ハンサム」ではないのもミソ。

幸せになれる結婚相手の顔は人によっても違うのです。本書では台湾在住の有名鑑定士が人相学を用いた「婚活」を有利に展開して行く方法、あなたに合った理想の結婚相手を見つける方法を伝授します。

さあ、あなたもこの本を使って良い縁（えにし）を見つけ、幸せをつかみましょう！

『理想の結婚相手は「顔」でわかる！幸せをつかむ婚活人相学』

著：小川和久

発売日：2026年2月13日

価格：1,650円（本体1,500円＋税10%）

※ 電子書籍のみの販売です。

（目次）

第1章 「結婚」をどう考える？

第2章 婚活のための人相学

第3章 人相学で結婚NG男を見分ける！

第4章 理想の結婚相手をつかみとるために

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2065

第1章 「結婚」をどう考える？

第2章 婚活のための人相学

第3章 人相学で結婚NG男を見分ける！

第4章 理想の結婚相手をつかみとるために

マイクロマガジン社 https://micromagazine.co.jp/

マイクロマガジン社はユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

ライトノベル、コミックス、文芸、絵本、地域本やビジネス書など、様々なジャンルの書籍を発刊しております。

第一編集部では、累計発行部数15万部の「大人も知らない？」シリーズをはじめ、まんが地域学習シリーズや『子どもにもできる資産形成 いますぐ知りたいお金のしくみ』などの子ども実用書シリーズ、『グローバルな視点を身につけよう パンダといっしょに学ぶ世界のことわざ』などの「こども学習本」や、地域批評シリーズ、数々のサブカル書籍などを発行しております。

こども学習本 編集部ホームページ https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/

こども学習本 編集部X https://twitter.com/kodomogakusyuu

マイクロマガジン社 第一編集部X https://twitter.com/MMdai1hennsyubu

地域批評シリーズ ホームページ https://chiiki-series.jp/

【お問い合せ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp