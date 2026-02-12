【初の著書!!】陸上日本代表・田中希実が走りながら綴った、253日間の手記『希わくばの詩』3月26日に発売決定！

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、日本陸上界を牽引するトップアスリート、田中希実選手による初めての著書『希（ねが）わくばの詩(うた）』を2026年3月26日（木）に発売することを決定しました。

世界の頂点で戦うアスリートは、何を思い、何に苦しみ、何を信じて走り続けるのか――。

本書は、陸上日本代表・田中希実選手が、2025年の東京世界陸上までの253日間、世界の舞台で戦い、走りながら綴った手記。トップアスリート自らの言葉で葛藤や苦悩を描き出す、ノンフィクション作品です。

世界陸上を経て明らかになった手記の存在

そこに描かれていたのは2025年1月の全国女子駅伝から9月の東京世界陸上までの253日間、自身の内面と対峙し続けたありのままの姿でした。本書に綴られた苦悩や希望。それはアスリートという枠を超え、現代を生きるすべての人々の心に響く、普遍的なメッセージでもあります。調子が良いはずなのに失速する絶望、コーチである父との衝突、そして「なぜ走るのか」という根源的な問い――。 類い希な表現力を持つ彼女が、自らのために書き留めていた「魂の叫び」を、強い覚悟を持って世の中に送り出します。

黒柳徹子さんが推薦！

田中希実選手の憧れの存在、女優・黒柳徹子さんが推薦の言葉を寄せてくださいました。

田中希実さんの覚悟が、ここにある。

アスリートがどんなに強くなろうとし、孤独なものか、私の心にも、その声は鳴り響く。

読書が好きな希実さん！

魂を詩にかえて書く希実さん！

全国女子駅伝から東京世界陸上まで走った希実さんが、ここにある。

希実さんは走ります。

ご活躍くださいね。

著者プロフィール・田中希実（たなか のぞみ）

1999年、兵庫県生まれ。同志社大学卒業、プロランナー。2021年の東京五輪では、女子1500mで日本人初の決勝進出を果たして8位入賞。1500m、5000mを中心に、12個の日本記録を持つ（2026年2月現在）。父・健智さんをコーチに、日本陸上界を牽引するトップアスリートとして世界の舞台に挑み続ける。

Instagram：nozomi_tanaka_official

YouTube：@nonstop-project

書籍概要

『希（ねが）わくばの詩（うた）』

■著者：田中希実

■発売日：2026年3月26日（木）

■定価 ：1,870円（税込）

■判型 ：四六判・224ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10159630.html

https://amzn.asia/d/0iAGhXC4