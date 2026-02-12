全国のうまいもんが集結する阪神梅田本店の人気催事に、SHOGUN BURGERの和牛バーガーが登場！

株式会社ガネーシャ

この度、SHOGUN BURGERは、2026年2月16日（月）～23日（月・祝）の期間に阪神梅田本店8階催事場にて開催される人気催事「阪神の有名駅弁とうまいもんまつり」 に出店いたします。

本イベントは、全国各地の駅弁や実演販売グルメ、ロケ弁、キャラクター駅弁などが一堂に会する、阪神梅田本店を代表する大型グルメイベントです。毎年多くの来場者で賑わう本催事にSHOGUN BURGERが実演販売グルメ店として、初出店いたします。

会場では、SHOGUN BURGER自慢の和牛パティを使用した人気メニューを中心に、イベントならではのラインナップをご提供予定です。焼肉の技術をルーツに持つ和牛バーガーの旨みと迫力を、関西のお客様にも直接体験いただける機会となります。

開催概要

イベント名：阪神の有名駅弁とうまいもんまつり

期間：2026年2月16日（月）～2月23日（月・祝）

場所：阪神梅田本店 8階 催事場

住所：〒530-8224 大阪市北区梅田1丁目13番13号

内容：全国の駅弁、実演販売、ロケ弁、キャラクター駅弁など

備考：最終日は18時閉場

※営業時間などの最新情報は阪神百貨店公式サイト(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/index.html)をご確認ください。

【阪神梅田本店限定】ベーコンジャム入りダブルチーズバーガー

※なくなり次第終了

SHOGUN BURGER自慢のジューシーな和牛に、とろけるチェダーチーズをのせたパテと、香りとコクが上品なシエラスモークチーズをのせたパテの2枚を重ねた特別なダブルチーズバーガー。

その間には、甘じょっぱいオリジナルベーコンジャムと香ばしく焼いたトマトを挟み、

和牛の旨み、ジャムの甘さ、トマトの酸味が調和して生まれる奥行きのあるハーモニーを楽しめる、阪神限定の贅沢な一品です。

【阪神梅田本店限定】ベーコンジャム入りチーズバーガー

※なくなり次第終了

SHOGUN BURGER自慢のジューシーな和牛パテに、とろけるチェダーチーズを重ねた阪神限定チーズバーガー。

甘じょっぱいオリジナルベーコンジャムと、香ばしく焼いたトマトがアクセントとなり、

和牛の旨み・ジャムの甘さ・トマトの酸味がひと口ごとに調和する、絶妙なバランスの一品に仕上げました。

【阪神梅田本店限定】マッシュルームテリヤキフォアグラバーガー

※なくなり次第終了

SHOGUN BURGERでも大人気の「テリヤキフォアグラバーガー」を、

阪神限定仕様にアレンジしたスペシャルバージョン。

ジューシーな和牛パテに、香ばしくコク深い特製テリヤキソースで炒めたゴロゴロマッシュルームを重ね、その上にとろりと甘いフォアグラソテーを贅沢にオン。

さらに、トリュフときのこを合わせた濃厚なトリュフフィータソースを大胆にかけ、リッチな香りと旨みを引き立てた一品です。

一度食べたらやみつきになる、阪神梅田本店だけの特別な贅沢バーガーです。

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。

焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。

現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。

富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■店舗詳細

・直営店舗（12店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、NISEKO店

・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）

町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店

店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)

※TRUCK宮古島店は、3月末まで休業しております。

※NISEKO店は、3月までの期間限定POPUPとして営業中です。

■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://shogun-burger.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger

公式X ：https://x.com/shogunburger

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室

本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者：代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/

事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業