Aeruta（アルタ）がアップデートVer.1.2.0配信開始！人気作『ポータルダンジョン』コラボやクリア後エピソードが追加。記念20%OFFセールも実施！

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、本日2026年2月12日(木)、Steam(R)にてダンジョン探索とパン屋経営が融合したハイブリッドアクションRPG『Aeruta（アルタ）』のアップデートVer.1.2.0を配信開始いたしました。

今回のアップデートでは、人気タイトル『ポータルダンジョン（Portal Dungeon）』とのクロスオーバーコラボをはじめ、やり込み要素を加速させる「掲示板システム」や、物語のその後を描く「クリア後エピソード」などを実装。さらに遊びやすく、奥深く進化した本作をより多くの方に楽しんでいただくため、期間限定の20％OFF特別セールも同時開催いたします。

■Version 1.2.0 アップデート概要

本日配信のVer.1.2.0では、ユーザー体験を刷新する多数の新コンテンツを追加しました。その他、UI操作やパフォーマンスの微調整を行い、プレイの快適性を向上させました。

◆ 『ポータルダンジョン』コラボレーション

人気ローグライト・アクション『ポータルダンジョン』のキャラクターたちが『Aeruta（アルタ）』の世界に登場！

新コラボBOSS：異世界から強力なボスが参戦。新しい戦闘メカニズムと挑戦が待ち受けています。

限定アイテム：「パティ」の着せ替え用装飾品（4種）や、コラボ限定のパン（1種）、コラボアイテムの製作に使用できる特殊素材が登場。

開始方法：新システム「掲示板」からコラボミッションを受注することで体験可能です。

◆新システム「掲示板」実装

町に設置された掲示板から様々な依頼を受注できるようになりました。サブミッション形式で、日々の冒険や経営に明確な目標を提供します。

報酬： 依頼完了で、知名度やお金（ゴールド）に加え、不足しがちな実用素材を効率よく獲得できます。

◆クリア後の追加エピソード

メインストーリーを終えたあとも、物語は続きます。ストーリーをクリアし、町とパン屋の全施設レベルを最大にすることで解放されます。冒険の終わりの、その先にある心温まるエピソードをお楽しみください。

■最大約30%OFF！アップデート記念セール

旧正月と大型アップデートを記念し、お得なセールを実施いたします。

『Aeruta（アルタ）』単体セール：通常価格 1,980円 ⇒ 1,584円（20%OFF）

『Aeruta』＋『ポータルダンジョン』コラボ記念特別バンドル：両タイトルをセットで購入することで、セール価格からさらに10%OFFが適用されます。

【セール期間】

2026年2月12日(木) ～ 2月26日(木) 11:59

【Steamストアページ】

https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

■Aeruta（アルタ）について

キツネの少女「チャヤ」は、幼い頃からの夢だった冒険者を目指して冒険者ギルドのミッションに挑戦していました。

ところが、あるミッション中の出来事をきっかけにパン屋のオーブンを壊してしまい、修理のためパン屋で働くことになります。

ある日、偶然見つけた「アルタクリスタル」のかけらが、世界を揺るがす大きな事件へと繋がっていくのでした……。



『Aeruta（アルタ）』は、ダンジョン探索のアクションパートとパン屋経営のシミュレーションパートが融合した、ハイブリッドアクションRPGです。

プレイヤーは主人公チャヤとして、「アルタクリスタル」を巡る冒険とパン屋の再建を目標に、パンと冒険が紡ぐ物語をお楽しみいただけます。

◆主な特徴

ダンジョン探索（アクションパート）

アクションパートでは、パンの素材を手に入れるため、鞭、麺棒、レイピアの三種類の武器を使用しながらダンジョンを冒険します。

ダンジョンでは多くのモンスターたちに加えて、さまざまなトラップが仕掛けられており、かわいい見た目の一方で歯ごたえのあるアクションをお楽しみいただけます。

パン屋経営（シミュレーションパート）

アクションパートで集めた素材を使ってパンを販売します。

焼き上げたパンを素早く品出しして、お客さんが並んだら急いでレジ打ちして会計を済ませましょう。

お客さんが落としたゴミは素早く掃除するなど、効率よく働いて借金返済のためにお金を稼ぐことがポイントです。

また、新たな素材を使用することで新しいパンの開発をすることもできます。

お店やスキルのアップグレード

稼いだお金を使って、パン屋の修理やダンジョン挑戦時のステータスを上げることができます。

また、パン屋があるコムギ広場全体の開発を行うことで、より多くのお客さんがパン屋に来店し、売上アップを目指すことができます。

物語を彩るさまざまなコンテンツ

ストーリーを進めることで、冒険やパン屋の経営を支えてくれる仲間たちが登場します。

彼女たちとの好感度を上げることで解放されるキャラクターエピソードでは、それぞれの想いが描かれた特別なイベントを見ることができます。

さらに、物語の途中にはランゲームやリズムゲームなどのミニゲーム要素もあり、正式リリースでは新システム「パティ牧場」を実装しました。生地のモンスター「パティ」を仲間にして育てることで、素材集めの冒険に出かけたり、パン屋の仕事を手伝ってもらったりできます。

より遊び方が多彩に広がった『Aeruta（アルタ）』の世界を、ぜひお楽しみください！

◆基本情報

タイトル：『Aeruta（アルタ）』

ジャンル：ダンジョン探索×パン屋経営ハイブリッドアクションRPG

対応機種：Steam

プレイ人数：１人

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語

価格：1,980円（税込）

発売日：好評配信中

Steamページ：https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Aeruta_official

公式サイト：https://aeruta.startgravity.jp/

◆会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

◆START with GRAVITY

「START with GRAVITY」は、

世界中にあるコンシューマー・インディーゲームの中から人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクトです。

公式サイト：https://startgravity.jp/



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) FromDawn Games Ltd. All rights reserved. (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C) DuskDogStudio

(C)2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。