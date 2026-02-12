¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¿·ÅÐ¾ì¡ª¹¥É¾¤Î¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó³È½¼
¡Á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤È¤¤ì¤¤¸«¤¨¤òÎ¾Î©¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Æ¿·Å¸³«¡¢¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ORIHICAÁ´Å¹µÚ¤ÓORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×URL¡Ê¥á¥ó¥º¡Ë¡§https://x.gd/RNioD
ORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×URL¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë¡§https://x.gd/neN5l
¢£¹¥É¾¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤è¤ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ë
¡¡Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¥Ó¥¸¥«¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥«¥¸¤Î¿»Æ©¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Ãå¿´ÃÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥àÄ´À¸ÃÏ¤Î»ý¤ÄÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¤¤ì¤¤¸«¤¨¡×¤òÄÉµá¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¿¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¿¼Â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ä¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½¡¢Ùû¿åµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤âÂ·¤¨¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤è¤ê¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ïµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ó¥º¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤È ¡ÖBIZSPO®¡× ¡¢¹âµé´¶°î¤ì¤ë¡ÖLUXE¡×¤Ë¤Æ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âORIHICA¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¦¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º ¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡¡Ö¤³¤Ê¤ì´¶¡×¤È¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹
¥Ç¥Ë¥àÄ´À¸ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤È¡¢¥¹¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¥À½¤Ë¤è¤ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ËÉÙ¤Êµ¡Ç½À¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀöÂõ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤äÙû¿åµ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ·¤¨¡¢µ¡Ç½À¤È²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊLUXE¾¦ÉÊ¤ÏÀöÂõÉÔ²Ä¡Ë
¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º ¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊORIHICA¡Ë¡¡¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦À¥Ã«
¢©224-8688 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56¡¡¡¡
TEL¡§045-941-3588/ FAX¡§ 045-942-1608 ¡¡Mail¡§aokipr@aoki-style.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ORIHICA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥º
https://x.gd/RNioD
ORIHICA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
https://x.gd/neN5l
