【La Boutique TERAKOYA】新商品『ブラックキャラメル ミルフィーユ』を発売
―黒蜜×キャラメル、和と洋が とけあう初めてのスイーツ ―
株式会社寺子屋（所在地：東京都小金井市、代表取締役：間 光男）が運営する
「La Boutique TERAKOYA（ラ ブティック テラコヤ）」は、11月22日（土）より
新商品 『ブラックキャラメル ミルフィーユ』 を発売いたしました。
JR東日本おみやげグランプリ受賞・JALファーストクラス採用実績を持つ「オリーブ・サンド」に続く、“TERAKOYA発・東京土産”の新たな柱として展開してまいります。
ブラックキャラメル ミルフィーユ
■商品名：ブラックキャラメル ミルフィーユ
■価格：12本入 950円 （税込）/ 20本入 1,350円（税込）
■販売期間：2025年11月22日（土）～ 通年
https://boutique.res-terakoya.co.jp/products/black-caramel-millefeuille-20
“濃厚なのに上品、初めてなのにどこか懐かしい”味わい
『ブラックキャラメル ミルフィーユ』は、オーナーシェフ・間 光男の
「日本の伝統素材黒みつと、香ばしく濃厚なキャラメル。この二つを合わせたら、きっと誰もが喜ぶ味わいになるはず」・・・そんな発想から生まれたのが「ブラックキャラメル ミルフィーユ」です。
黒蜜は、日本人にとってどこか懐かしく、素朴でありながらも奥行きのある甘さを持つ素材です。
一方、キャラメルはフランス菓子には欠かせない存在。この二つをただ混ぜ合わせるのではなく、“和と洋の魅力がとけあう絶妙のバランス” を探るため、試作を重ねました。
黒蜜のコクが前に出過ぎると重くなり、キャラメルが強すぎると「どこにでもある味」になってしまう・・・。最終的にたどり着いたのは、黒みつの余韻を残しながら、芳醇なキャラメルの香りとほろ苦さがふわりと感じる黄金比でした。
特製クリームとサクサクの生地、贅沢なグラッサージュが織りなす一体感
『ブラックキャラメル ミルフィーユ』の中心となるのは、黒みつとキャラメルを合わせた特製クリームです。
黒みつならではのまろやかな甘さと、キャラメルの香ばしさ・ほろ苦さが重なり合うことで、「濃厚でありながら上品な甘さ」を実現しました。
このクリームを受け止めるのが、サクサクに焼き上げた香ばしい生地。
ひとくちごとに香ばしさが広がり、クリームの深いコクをより際立たせます。
仕上げには、ブラックキャラメルのグラッサージュを贅沢にまとわせました。
口に含むとほのかな苦みと甘みが溶け合い、キャラメルの香りと黒蜜の深みが余韻に残ります。
コーヒーや紅茶はもちろん、焙じ茶や緑茶とも好相性で、
幅広いシーンで楽しめる大人のひとくちスイーツです。
ビジネスギフト・季節のご挨拶に
『ブラックキャラメル ミルフィーユ』は、12本入・20本入の2サイズ展開で、
さまざまなシーンにお使いいただけます。
出張や旅行の東京土産として
取引先への手土産・差し入れとして
季節のご挨拶シーズンギフトとして
ご自宅でのティータイムのおともとして
すでに多くのお客様にご愛顧いただいている「オリーブ・サンド」とともに、
“選べるTERAKOYAのギフトライン”としてお楽しみいただけます。
商品概要
販売場所：「La Boutique TERAKOYA」 一部店舗・ECサイト
※販売店舗や販売期間の詳細は、店舗または公式サイトにてご確認ください。
【La Boutique TERAKOYA】について
La Boutique TERAKOYAは、東京・小金井市のフレンチレストラン「TERAKOYA」から生まれたブテックブランドです。
レストランで培ったフランス料理・菓子の技術をベースに、土地の文化が息づく素材と独創性を融合させた商品を生み出しています。
看板商品である「オリーブ・サンド」は、JR東日本おみやげグランプリ受賞、
JALファーストクラス採用など高い評価を受け、東京土産として多くの方に親しまれています。
会社概要
会社名：株式会社寺子屋
所在地：東京都小金井市前原町3-33-32
代表者：代表取締役 間 光男
事業内容：菓子製造・販売、レストラン運営
TEL：042-381-1101
「ブラックキャラメル ミルフィーユ」商品ページ
