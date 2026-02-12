シンガポール二酸化炭素市場は脱炭素化推進による着実な成長が見込まれ、産業用・食品グレード需要の急増を背景に年平均成長率4.4％で2033年までに1億5920万米ドルに達する見通し
シンガポール二酸化炭素市場は、2024年の約1億805万米ドルから2033年には約1億5,920万米ドルへと拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.4%で安定的な成長が見込まれています。東南アジアにおける主要なエネルギー・化学ハブであるシンガポールでは、産業用途を中心としたCO2需要が市場拡大の基盤を形成しています。
二酸化炭素（CO2）は、1つの炭素原子と2つの酸素原子から構成される無色無臭の気体であり、乾燥空気より約60%高い密度を持ちます。大気中では温室効果ガスとして機能する一方、産業分野では不可欠な原料・機能性ガスとして幅広く利用されています。特に、水素製造における天然ガスの水蒸気改質や、エタノール発酵プロセスの副産物として回収されるCO2は、工業用途向け供給源として重要な役割を果たしています。
主要産業における二酸化炭素需要の拡大が市場成長を牽引
シンガポールは、石油精製、石油化学、電子・半導体製造といった高付加価値産業が集積する国であり、これらの産業活動が二酸化炭素需要を強力に下支えしています。精製プロセスでは、製品品質の向上や工程効率の最適化を目的としてCO2が利用されており、産業用途における安定した需要が形成されています。
石油化学分野では、CO2は水処理工程でのpH調整、化学反応用溶媒、尿素や重炭酸ナトリウムなどの基礎化学品製造に用いられています。これらの用途はシンガポールの輸出志向型化学産業と密接に結びついており、国内生産の拡大がそのまま二酸化炭素市場の成長につながる構造となっています。多様な産業セクターが共存するシンガポールの経済構造は、用途分散による市場の安定性を高めています。
環境規制と炭素政策がもたらす市場制約要因
一方で、シンガポール政府が推進する厳格な環境政策は、二酸化炭素市場に一定の制約を与える要因となっています。温室効果ガス排出削減を目的とした排出基準の強化や炭素価格メカニズムの導入により、CO2の生産・利用に関わる企業は、より高度なコンプライアンス対応を求められています。
2019年に導入された炭素税制度は、CO2を含む温室効果ガスの大量排出事業者を対象としており、排出量に応じた追加コストが発生します。この制度は排出削減を促す一方で、二酸化炭素に依存する産業の運営コストを押し上げ、価格競争力に影響を及ぼす可能性があります。規制対応コストの増加は、市場拡大ペースを抑制する要因として注視されています。
CCS技術の導入拡大がもたらす新たな市場機会
炭素回収・貯留（CCS）技術の採用拡大は、シンガポール二酸化炭素市場における最も重要な成長機会の一つです。鉄鋼、石油化学、セメントといった脱炭素化が困難な産業において、CCSは大規模な排出削減を実現する実用的なソリューションとして位置付けられています。
シンガポールでは、CCSは依然として高コスト技術であるものの、長期的な環境価値と排出削減効果が評価され、導入に向けた検討が進んでいます。2024年3月には、エクソンモービルとシェルが共同でS-Hubコンソーシアムを設立し、国境を越えたCO2回収・貯留プロジェクトの評価を開始しました。この動きは、地域全体を巻き込んだ炭素管理モデル構築の可能性を示しています。
