ウェハー搬送用カートの世界市場2026年、グローバル市場規模（密閉型、開放型）・分析レポートを発表
2026年2月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ウェハー搬送用カートの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ウェハー搬送用カートのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界におけるウェハー搬送用カート市場の現状と将来展望について、包括的に分析した内容です。ウェハー搬送用カートとは、半導体製造工程においてウエハーを安全かつ効率的に搬送するために設計された高精度搬送装置です。
専用の衝撃吸収機構と高精度な位置決め構造を備えており、搬送中の振動や衝撃による損傷を防止しつつ、作業効率の向上と運用リスクの低減を実現します。半導体製造における品質確保と歩留まり向上に不可欠な設備です。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界のウェハー搬送用カート市場規模は、2024年時点で約9億4900万米ドルと評価されています。今後も半導体需要の拡大を背景に市場は堅調に成長し、2031年には約13億5600万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.3パーセントであり、先端半導体製造への投資増加や生産ラインの自動化需要が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争環境や供給網の安定性に影響を及ぼしています。
________________________________________
市場環境と技術的背景
半導体製造工程では、ウエハーの微細化と高集積化が進展しており、搬送時の微小な振動や位置ずれが製品品質に大きな影響を与えます。そのため、高い耐振動性能と清浄性を備えた搬送カートへの需要が高まっています。
加えて、生産ラインの効率化や作業者負担軽減を目的とした設備更新が進んでおり、ウェハー搬送用カートは製造現場の重要なインフラとして位置付けられています。一方で、装置の高精度化に伴うコスト上昇が導入の課題となる場合もあります。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、JST Manufacturing、Palbam Class、Dou Yee Enterprises、BBF Technologies、G2 Automated Technologies、Fabmatics、Terra Universal、Bandy Incorporated、Pro-Fab、ATG Technologies などの企業が参入しています。
各社は、耐久性、精密性、操作性、クリーン環境対応能力を競争軸として製品開発を進めています。本レポートでは、これら企業の販売数量、売上高、価格帯、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点での市場占有状況を明らかにしています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、密閉型と開放型に分類されます。密閉型は外部環境からの汚染を防止できるため、高い清浄度が求められる製造工程で多く採用されています。
一方、開放型は取り扱いの柔軟性に優れ、特定工程での作業効率向上に寄与します。用途別では、半導体受託製造、半導体装置メーカー向け、その他に分けて分析されており、特に受託製造分野での需要拡大が市場成長を牽引しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。北米と欧州では先端半導体分野への投資が継続しており、安定した需要が見込まれています。
