【いよいよ明日開催／完売目前！】自民316議席の衝撃をどう読み解く？井川意高×猫組長、2月13日(金)代々木で緊急激突。核心を突く「濃密な質疑応答」で、あなたの疑問を直接ぶつけろ！
残席わずか、チケット確保のラストチャンス。一方的な講演ではない、登壇者と参加者が火花を散らす「双方向の対話」が、あなたの思考をアップデートする。
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、開催までいよいよ24時間を切った、2026年2月13日（金）のトークライブ「井川塾」についてお知らせいたします。
2月8日の投開票において、自民党が単独で316議席という歴史的な大勝を収めた直後の開催となります。この衝撃の結果を受け、井川氏の盟友であり、選挙戦の現場を熟知する猫組長氏の緊急参戦が決定しました。現在、チケットの申し込みが殺到しており、残席は文字通りわずかとなっています。
▼ 詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■ 「直接聞ける」からこそ、井川塾。NGなしのQ&Aセッションを大幅確保
今回の井川塾最大の目玉は、登壇者と参加者の間で行われる「クローズドな質疑応答」です。 一方的に話を聞いて終わる「セミナー」ではありません。YouTubeやSNSというフィルターを通した一方的な発信では不可能な、双方向でのやり取りこそが井川塾の醍醐味です。
● タブーなしのQ&A：政治の裏側、選挙結果への疑問、今後の日本への不安、あるいは個人的な問題意識まで、テーマは一切問いません。
● 「意見・議論」も歓迎：単なる質問だけでなく、あなた自身の視点や意見をぶつけることも可能です。それに対して、5000億円企業の元トップである井川氏や、現場の最前線を知る猫組長氏がどう応じるのか。そのやり取りそのものが「政治的思考のトレーニング」となります。
● ここだけの本音回答：クローズドな場だからこそ、井川氏に直接質問し、他では絶対に聞けない「ファクト」や「真実」を引き出す貴重なチャンスです。
■ 選挙の“その後”を生き抜くための、残酷な答え合わせ
メディアが報じる「綺麗な数字」の裏側に滲み出た有権者の本音とは何だったのか。
● 自民316議席という「化け物」の正体：なぜ日本人はこの選択をしたのか。その裏に潜む「期待」と「諦め」の構造を解剖します。
● 明日から始まる「力学」の変化：政界再編、離合集散。一見安定して見える局面の裏で、何が進み、何が止まるのかを予測します。
■ 来場者全員に「YUYA TAKAHASHI」撮影の限定アートを贈呈
明日、会場にお越しいただいた皆様全員に、気鋭のフォトグラファー・YUYA TAKAHASHI氏が撮り下ろした、井川意高氏のモード感あふれるカットを使用した「井川塾特製オリジナルA4クリアファイル」（非売品）をプレゼントいたします。
▼ 詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
--------------------------------------------------------------------------------
■ 開催概要
● 日時：2026年2月13日（金）19:00～21:00（18:30開場）,
● 場所：LIVE STUDIO LODGE（代々木）
● 出演：井川意高、猫組長
● 価格：15,000円（税込・1ドリンク付）
● チケット購入（明日2/13 12:59まで）：,
○ 井川塾公式ストア（会員登録不要）
○ TIGET（要会員登録）
▼ 詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【完売間近：チケットは残りわずかです】 情報をただ受け取るだけの消費者で終わるのか、それともトップランナーに直接問いを投げかけ、自らの知性を研ぎ澄ますのか。選挙が終わった“その後”にこそ必要な、本音と予測の120分。代々木で皆様の「問い」をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サイゾー・井川塾運営事務局
Email: ikawa.cram.school@gmail.com
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ