ジムの誇りをその拳に。 BODYMAKERが「世界にひとつだけのオリジナルグローブ」 製作サービスを開始！
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、各道場・ボクシングジム・フィットネスジムや学校などのご要望にお応えしてオリジナルボクシンググローブの製作サービスを開始しました。
あなたのジムのロゴをプリントして、世界にひとつだけのグローブを作りませんか。プロ仕様の品質をそのままに、チームやジムのボクシンググローブ オリジナルデザインを実現。選手や会員のモチベーションアップや記念グッズ・イベント用にも最適です。また新規ブランドの立ち上げを検討中の方にもおすすめです。既に各方面より多くのお問い合わせを頂戴しております。ジムの誇りをその拳に「世界にひとつだけのグローブ」を満喫ください。製作は1組\8,800（税込）10組より承ります。サイズやカラー展開も豊富です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
